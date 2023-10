Android 14 arrive dès le 4 octobre prochain, mais seulement sur certains appareils, les voici

Sauf surprise de dernière minute, nous devrions assister à la présentation conjointe des nouveaux smartphones de Google, les Pixel 8, et du nouveau système d’exploitation chargé d’orchestrer tout cela, Android 14.

D’après le community manager de Telus, un opérateur de télécoms canadien, la sortie d’Android U, le nom de code en interne d’Android 14, est confirmée pour tous les smartphones vendus par Mountain View, à partir du Pixel 4a. Encore une affirmation qui vient appuyer la rumeur selon laquelle Google va présenter les Pixel 8 et Android 14 de concert.

À lire — Android 14 : une version stable est déjà déployée sur les Xiaomi 13 et 13 Pro, avant les Pixel

Le site ne donne aucune autre précision concernant le déploiement de la mise à jour majeure d’Android sur les appareils d’autres marques. Samsung s’attache depuis quelques mois à sortir au plus vite One UI, sa propre version de l’OS, toujours plus rapidement, mais l’attente, pour les utilisateurs, dure en général deux longs mois. Le leader mondial des ventes de smartphones parviendra-t-il à livrer ses updates plus rapidement ? Il est impossible de s’avancer sur ce point. Pour profiter au plus tôt des nouveautés proposées dans Android 14, il vous faudra donc posséder un smartphone Pixel de Google ou l’un des rares Xiaomi 13 et 13 Pro intégrant une version bêta de l’OS.

Les Pixel de Google vont profiter les premiers des nouveautés d’Android 14

Les appareils qui recevront Android 14 en premier le 4 octobre 2023 sont :

le Google Pixel 4a, un milieu de gamme hyper convaincant en 2020

le Google Pixel 4a (5G)

le Google Pixel 5

le Google Pixel 6

le Google Pixel 6 Pro

le Google Pixel 6a, le best-seller de la série

le Google Pixel 7

le Google Pixel 7 Pro

le Google Pixel 7a

On peut bien évidemment s'attendre à ce que les Pixel 8, 8 Pro et 8a, quand il sortira, profitent d'Android 14. Aucune des nouveautés proposées par Google ne sera véritablement révolutionnaire, mais l'OS offrira tout de même une panoplie d’outils très pratiques tels que le Repair Mode pour protéger vos données quand vous amenez votre appareil chez un réparateur, la possibilité de configurer le ratio d’aspect selon l’application, ou encore de meilleures informations sur l’état de la batterie.