Pixel Buds Pro : les écouteurs sans fil de Google font le plein de fonctionnalités avec une mise à jour

Google s’apprête à déployer une nouvelle mise à jour sur ses écouteurs sans fil haut de gamme Pixel Buds Pro. Celle-ci va non seulement améliorer certains aspects des appareils, mais également introduire de toutes nouvelles fonctionnalités.

La conférence de lancement des Pixel 8 et 8 Pro se tiendra dès demain, et sera aussi l’occasion de découvrir deux nouveaux coloris pour les Pixel Buds Pro : Bay Blue et Sky Blue. Ils rejoindront ainsi les 4 autres coloris qui sont déjà disponibles pour les écouteurs sans fil : Charbon, Brume, Vert Citron et Corail. Cependant, il ne s’agira pas de la seule nouveauté dont vont profiter les Pixel Buds Pro.

D’après la leaker Kamila Wojciechowska, les écouteurs vont recevoir une nouvelle mise à jour qui va ajouter de nombreuses fonctionnalités. Au programme, on retrouvera notamment « Conversation Detection », « Hearing Wellness » ou encore « Bluetooth super wideband”.

Quelles nouvelles fonctionnalités pour les Pixel Buds Pro ?

« Conversation Detection » ressemble à la fonction Conversation Awareness d'Apple qui vient d'être intégrée à tous les écouteurs AirPods Pro de deuxième génération. Grâce à elle, capables de détecter si vous avez commencé à parler à quelqu'un tout en utilisant l'annulation active du bruit. Si la fonction “Détection de conversation” est activée, vos Pixel Buds Pro mettront automatiquement votre musique en pause et passeront en mode transparence, ce qui vous permettra d'entendre votre interlocuteur plus clairement.

De son côté, Hearing Wellness fera exactement ce que l’on image : protéger la santé de vos oreilles. La fonctionnalité vous encouragera via l’application compagnon à ne pas écouter des sons trop forts pendant de longues périodes. L'application sera même en mesure de vous indiquer le niveau sonore approximatif actuel de vos écouteurs en le comparant à des sons de tous les jours, tels que “chuchotement”, “circulation urbaine” et “festival de musique”.

Enfin, Google va doter ses écouteurs d’une technologie appelée Bluetooth super wideband, qui permet d'améliorer la qualité audio des appels téléphoniques traditionnels en utilisant davantage de données audio. Notons aussi que Googe prévoit d’introduire une fonction permettant de réduire la latence de l’audio. Il s’agit d’une bonne nouvelle, puisque de nombreux utilisateurs se plaignaient régulièrement d’une forte latence avec les écouteurs.