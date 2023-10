Les Chromebook Plus de Google permettent désormais d’utiliser Photoshop et misent à fond sur l’IA

Acer, Asus, Lenovo et Acer annoncent sept nouveaux ordinateurs dans la gamme Chromebook Plus taillée pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Non contents d’intégrer des composants plus performants, ces laptops tirent pleinement parti des technologies les plus récentes.

Les nouveaux Chromebook Plus proposés par les partenaires de Google offrent désormais des outils optimisés à vocation semi-professionnelle tels que des éléments de la suite créative d’Adobe. Selon leurs concepteurs, les Chromebooks Plus sont désormais puissants et rapides au point que 3 minutes suffisent à installer et configurer un système. La même tâche sur Windows 11 prend environ 24 minutes.

Les nouveaux laptops proposés par Acer, Lenovo, Asus et HP dans la gamme Chromebook Plus seront mieux équipés et plus rapides, mais c’est bien l’intégration poussée à l’extrême avec Android, à travers Nearby Share, le clone d'AirDrop d'Apple, et l’intégration de l’intelligence artificielle, qui rend cette nouvelle génération d’ordinateurs bien plus performante.

La gamme Chromebook Plus profite de fonctionnalités basées sur l’IA et de Photoshop

Un Chromebook Plus vous permet désormais d’utiliser une IA générative pour créer des fonds d’écran personnalisés, effacer les objets ou personnes indésirables de vos clichés avec la Gomme Magique dans Google Photos, ou encore travailler hors-ligne avec File Sync. Les Chromebooks sont également des machines aptes au jeu… en streaming tout du moins, la compatibilité GeForce Now, permettant de s’affranchir des barrières matérielles des PC. Tous les calculs intensifs sont effectués par les serveurs de Nvidia.

Avec une interface dédiée aux Chromebooks Plus, Google veut favoriser la productivité et l’ergonomie. Des applications autrefois l’apanage des PC sous Windows 11 telles que Photoshop et Express sont désormais disponibles sur le Web dans des versions qui tout en se voulant plus grand public permettent de bénéficier de l'IA générative maison, Firefly. Cette offre logicielle bien plus solide, combinée à de meilleurs composants permet de s’attaquer aux tâches plus exigeantes telles que le montage vidéo avec LumaFusion ou le traitement d'images. Le prix abordable des Chromebook Plus, à partir de 449 €, les rendra d’autant plus attractifs aux yeux des utilisateurs à la recherche« d’un Chromebook puissant et versatile ».