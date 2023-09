Pixel Watch 2 : découvrez en avance toutes les nouvelles fonctionnalités de la montre de Google

Selon une nouvelle fuite, la Google Pixel Watch 2 s'annonce comme une excellente smartwatch, axée sur le suivi de la santé et de la condition physique, ainsi que sur des fonctions de sécurité. Voici toutes les nouveautés.

Comme à son habitude, @Za_Raczke vient de lever le voile sur toutes les nouvelles fonctionnalités à attendre de la Pixel Watch 2, à seulement quelques jours de sa présentation officielle, prévue le 4 octobre prochain. Pour rappel, cette date sera aussi l’occasion de découvrir les nouveaux Galaxy S23 FE, Galaxy Buds FE et Galaxy Tab S9 FE de Samsung.

D’après une vidéo promotionnelle officielle, il est désormais confirmé que la Pixel Watch 2 sera dotée de la fonction de mesure de la température de la peau dont la rumeur faisait état. Cependant, un petit texte d'avertissement sous la vidéo suggère que cette fonction pourrait ne pas être disponible dans tous les pays. Mais ce n’est pas tout.

Quelles nouvelles fonctionnalités pour la Pixel Watch 2 ?

La montre sera également dotée d'un système de suivi du stress signé Fitbit, grâce à un nouveau capteur cEDA. Lorsque la montre détectera un état de stress, les utilisateurs seront invités à enregistrer leur humeur actuelle et recevront des suggestions pour l'améliorer. Le suivi de la fréquence cardiaque s'améliore également sur la Pixel Watch 2 grâce au capteur de fréquence cardiaque à trajets multiples de Fitbit, qui devrait être plus précis que celui de l'actuelle Pixel Watch.

Parmi les autres fonctions de santé, la Pixel Watch 2 peut détecter sept séances d'entraînement courantes pour un suivi automatique, ainsi qu'une fonction “d'entraînement au rythme” pour aider les coureurs à maintenir leur cadence.

La Pixel Watch 2 serait dotée de nouvelles fonctions de sécurité, notamment d'une fonction “Safety Check” qui prendra contact avec le porteur au bout d'un certain temps pour confirmer qu'il va bien. Si ce n'est pas le cas, la montre partagera la position du porteur et/ou contactera les services d'urgence.

Enfin, le document affirme que la Pixel Watch 2 offrira une autonomie de 24 heures avec un écran toujours allumé. De plus, une charge de 75 minutes lui donnera suffisamment de jus pour tenir toute la journée. Compte tenue de l’arrivée d’une nouvelle puce Snapdragon W5 Gen 1 plus efficace énergétiquement, on peut s’attendre à une meilleure endurance générale, et plus de fluidité sur l’interface.

La Pixel Watch 2 devrait avoir un corps entièrement en aluminium avec un dos légèrement différent pour accueillir les nouveaux capteurs. Elle sera vraisemblablement disponible en quatre couleurs : Bay, Obsidian, Hazel et Porcelain.