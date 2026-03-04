Cette fonction bien pratique des Pixel devrait bientôt arriver sur d’autres smartphones Android

La fonction Camera Coach des Pixel, qui permet d'obtenir de l'aide pour capturer des photos de meilleure qualité, devrait être imitée par d'autres marques Android.

L'été dernier, Google lançait la fonctionnalité Camera Coach sur ses nouveaux smartphones, les Pixel 10. Celle-ci promet de “booster vos compétences en photo” en prodiguant des conseils et suggestions lors de la capture. Basée sur un modèle d'IA de Gemini, elle comprend en temps réel ce que l'utilisateur cherche à faire et le guide pour optimiser la prise de la photo et en améliorer le résultat. Elle peut intervenir pour le cadrage, le choix du mode de l'appareil photo, la mise au point…

Camera Coach est bien utile pour ceux qui n'ont pas de connaissances de base en photographie, ce qui constitue l'essentiel du grand public. Mais cette option n'est disponible que sur les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro Fold. La plupart des propriétaires d'un smartphone Android n'y ont donc pas accès. Mais la situation serait sur le point d'évoluer.

Vivo et MediaTek planchent sur leur propre Camera Coach

Le fabricant de puces MediaTek a tenu une conférence sur l'IA lors du MWC 2026 à Barcelone. Il y a annoncé le développement d'un agent IA embarqué en collaboration avec la marque Vivo, qui sera dédié à l'appareil photo et qui fonctionnera en temps réel. D'après les explications de MediaTek, l'IA va guider les utilisateurs pour les aider à prendre de meilleures photos avec leur smartphone. Il s'agirait donc bien d'un Camera Coach maison.

Dans un premier temps, la fonctionnalité sera disponible sur les smartphones Vivo équipés d'une puce Dimensity 9500 (comme les X300 et vivo X300 Pro), un composant haut de gamme gravé en 3 nm et dont le cœur CPU le plus puissant est cadencé à 4,21 GHz. Le Dimensity 9500 va embarquer un modèle de langage visuel temps réel à la milliseconde. L'IA aura une compréhension multimodale de la scène, lui permettant de déterminer ce qui est affiché dans l'objectif, de reconnaître la scène, puis de proposer des changements et effets à appliquer avant la prise de vue. Il est probable qu'une telle fonction arrive à terme chez la plupart des constructeurs Android.