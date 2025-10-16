L’appareil photo des Google Pixel change d’interface et fait le plein de nouveautés

L'appareil photo des Google Pixel bénéficie d'une mise à jour d'envergure qui bouleverse son interface. Celle-ci s'adapte au design Material 3 Expressive d'Android 16, souvent pour le meilleur et une lisibilité accrue.

Google déploie une mise à jour majeure pour l'appareil photo de ses smartphones Pixel. Celle-ci est lourde, elle pèse environ 1,47 Go, et permet de faire passer l'application Pixel Camera à la version 10.1. Elle était déjà disponible pour les propriétaires d'un mobile de la série Pixel 10, et elle est à présent proposée sur d'anciennes générations.

Comme rapporté par 9To5Google, cette mise à jour apporte de nombreux changements, dont notamment une refonte de l'interface pour mieux correspondre au design Material 3 Expressive apparu avec Android 16, et qui a déjà été adopté par de nombreuses autres applications de l'écosystème de Google.

Google bouleverse l'interface de l'appareil photo des Pixel

Comme vous pouvez le constater dans les captures d'écran ci-dessous, les icônes des différentes fonctionnalités ont été redessinées. La colorimétrie et la taille des polices d'écriture ont aussi été modifiées. L'indicateur du niveau de zoom devient plus lisible qu'auparavant. On retrouve aussi moins d'éléments compatibles avec Dynamic Color, cette fonction qui permet de faire varier la couleur de l'UI en fonction de son fond d'écran ou d'autres paramètres. Dans les options de l'application, le bouton permettant d'accéder à l'ensemble des fonctions n'est plus positionné en bas à droite, mais au-dessus des raccourcis, facilitant son accès à une main.

Le menu des paramètres, justement, subit lui aussi un grand réarrangement. Chaque option est mieux mise en avant grâce à un système de conteneurs qui a déjà fait ses preuves sur d'autres apps qui ont migré vers le design Material 3 Expressive. Google accorde plus de place à chaque paramètre, quitte à en afficher moins en même temps à l'écran. Le confort de lecture n'en est que meilleur et l'utilisateur est clairement mieux accueilli et moins effrayé à parcourir la liste d'options disponibles avec cette interface.