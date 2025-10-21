Vous êtes un grand fan des Google Pixel ? Vous pourrez peut-être tester en avance le prochain smartphone

Google vient de lancer un nouveau programme de test de ses smartphones Pixel, destiné directement aux utilisateurs eux-mêmes. Toutefois, n'importe qui ne pourra pas prétendre tenir entre les mains le Pixel 11 avant tout le monde. Pour cela, il faudra prouver à quel point on est fan de la marque.

Vous avez toujours rêver de mettre la main sur un smartphone avant sa sortie ? C'est désormais possible. Google vient en effet de lancer son “Trusted Tester Program”, soit son programme de test pour utilisateurs de confiance. Par “utilisateur de confiance”, la firme de Mountain View entend fan hardcore de la marque. Tout le monde ne pourra pas prétendre rejoindre le programme : pour faire partie des élus, il faudra prouver son amour pour les smartphones Pixel.

“Superfans, vous avez l'opportunité unique de tester les prochains appareils Google Pixel”, peut-on lire dans le communiqué. “C'est une chance unique de mettre la main sur nos dernières technologies avant tout le monde et façonner l'avenir d'appareils utilisés par des millions de personnes.” Vous l'aurez compris, il ne suffit pas d'aimer les smartphones de Google. Il faut en être “superfan”.

Google va laisser ses utilisateurs tester ses prochains smartphones Pixel

L'expression n'est pas seulement amusante. Elle désigne également le programme de Google auquel des utilisateurs peuvent s'inscrire pour avoir accès à des événements exclusifs en lien avec la marque. Mais même parmi ces derniers, tout le monde n'aura pas la chance de recevoir un Pixel 11 en avance. Seule une quinzaine d'élus seront sélectionnés parmi les membres de ce programme. Comment ? En faisant preuve « d’un niveau de connaissance approfondie et de sa passion pour les appareils et les logiciels Pixel ».

Pour l'heure, ces bêta-tests restent donc extrêmement fermés – ce qui n'est pas très étonnant, le constructeur cherchant probablement à réduire au maximum les risques de fuites. Pour pouvoir y prétendre, il faut ainsi résider aux États-Unis, faire partie du programme Superfan et prouver sa valeur à Google. Si vous remplissez toutes ces questions, félicitations, vous êtes en lice pour tester le prochain smartphone Pixel. Si vous êtes sélectionnés, il ne vous restera plus qu'à signer un accord de non-divulgation et équiper votre smartphone d'une coque spéciale pour le camoufler.