Google trahit encore Samsung, et cela a des conséquences sur les Pixel 11

Après avoir arrêté de se fournir chez Samsung pour la puce de ses smartphones Pixels, Google irait aussi voir ailleurs pour un autre composant majeur.

Google s'éloignerait encore un peu plus de Samsung pour la fabrication de sa prochaine génération de mobiles Pixel. Cette année, la firme californienne avait déjà changé de stratégie en confiant la fabrication des puces Tensor G5 de ses Pixel 10 à TSMC, alors que cette tâche était attribuée à la division semi-conducteurs de l'entreprise sud-coréenne jusqu'ici. Et Samsung s'apprêterait à perdre un autre marché dès 2026 auprès de son client.

Les Pixel 11 seront équipés d'un SoC Tensor G6, toujours produits par TSMC. Mais d'après les informations de Mystic Leaks, qui est réputé fiable quant aux caractéristiques techniques des prochains produits de Google, ces nouveaux smartphones abandonneraient aussi leur modem Samsung.

Après la puce, Google arrête les frais avec Samsung pour le modem de ses Pixel

Plutôt qu'un modem Exynos 5400i, les Pixel 11 embarqueraient un modem M90 conçu par MediaTek pour gérer la connectivité. Celui-ci n'a pas grand-chose à envier aux modems de Samsung. Il est compatible avec la connectivité satellite, prend en charge le dual SIM en 5G, offre des vitesses de téléchargement jusqu'à 12 Gbps et profite d'optimisations de puissance basées sur l'IA.

On ne sait pas quel est le gain réel pour Google de passer d'un modem Samsung à MediaTek. Il peut s'agir d'une simple question de prix. Le fondeur taïwanais propose peut-être des tarifs plus attractifs que ceux de son concurrent. Les performances et la consommation énergétique sont aussi un facteur qui a pu entrer en ligne de compte dans ce choix. Google n'a en tout cas pas pris cette décision sur un coup de tête et envisageait déjà de passer à un modem MediaTek pour la génération des Pixel 10.

En ce qui concerne le Tensor G6, Google aurait recours à un nœud en 2 nm de TSMC, ce qui devrait permettre d'améliorer la puissance et l'efficacité énergétique. Le Tensor G5 des Pixel 10 est encore en deçà des puces concurrentes malgré le changement de fournisseur. Son GPU va même jusqu'à souffrir sur Genshin Impact.