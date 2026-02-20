“Liberté.gov” : Donald Trump va offrir un VPN gratuit au monde entier et c’est une bien plus mauvaise idée qu’il n’y paraît

Le département d’État des États-Unis a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme à destination du monde entier. Baptisé freedom.gov, celle-ci permettra à n'importe qui de naviguer sur le web comme s'il se trouvait au pays de l'Oncle Sam. Et donc d'être exposé sans aucune limite à la propagrande d'extrême droite.

freedom.gov

Depuis sa deuxième ascension au pouvoir, et comme tous les politiciens d'extrême droite, le gouvernement Trump n'a qu'un mot à la bouche : liberté d'expression. Si sa définition de ce terme ne s'applique visiblement pas à ses opposants politiques, celui-ci n'a de cesse de mettre en place de nouvelles initiatives pour, officiellement, défendre cette fameuse liberté de penser. La dernière en date a été repérée par nos confrères de Reuters et porte un nom pour le moins équivoque : freedom.gov (soit, littéralement, “liberté.gov”).

D'après les sources de Reuters, freedom.gov fonctionne peu ou prou comme un VPN, localisant tous ses utilisateurs aux États-Unis. Accessible depuis le monde entier, la plateforme permettra donc à n'importe qui de naviguer sur le web comme n'importe quel Américain, et donc, potentiellement, d'accéder à des contenus censurés dans son pays. C'est d'ailleurs sur ce point sur lequel l'administration Trump axe sa communication : freedom.gov est présenté comme une arme contre la censure.

Ce VPN gratuit du gouvernement américain est un cadeau empoisonné

« La liberté arrive », peut-on ainsi lire en gros à l'écran lorsque l'on se rend sur le site. « L'information, c'est le pouvoir. Réclamez votre droit humain à la liberté d'expression.
Préparez-vous. » Pour l'heure, l'outil n'est donc pas encore opérationnel. Selon Reuters, le département d’État des États-Unis avait initialement prévu de le présenter la semaine dernière, à l'occasion de la Conférence de Munich, avant de se résigner à la dernière minute.

« La liberté numérique est une priorité et cela inclut la diffusion de technologies de protection de la vie privée et de contournement de la censure comme les VPN », martèle l'organisme auprès de Reuters. Alors pourquoi le gouvernement américain tient tant à offrir au monde cet Internet “libre” dont il chante les louanges ? Pour le comprendre, il faut s'attarder sur cette censure évoquée par l'administration et qu'elle prétend vouloir combattre.

Sur le même sujet — Comment les VPN évoluent pour offrir une protection renforcée contre les menaces en ligne

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait financé plusieurs VPN et solutions similaires pour permettre aux internautes de visiter des sites bannis dans leur pays, notamment en Chine, en Iran ou encore à Cuba — soit, des nations ouvertement hostiles aux États-Unis. Mais freedom.gov est différent, puisque cette fois, la plateforme sera accessible depuis le monde entier. Même en Europe.

VPN et protection contre les menaces en ligne

Cette différence est essentielle pour comprendre la stratégie de Trump avec freedom.gov. Internet est relativement peu bridé en Europe, en dehors des contenus qui tombent sous le coup de la loi, à savoir, entre autres… des contenus d'extrême droite. Les contenus prônant la haine d'autrui et empruntant à l'imagerie nazie sont en théorie interdits dans nos contrées. Mais les États-Unis étant la terre de la liberté, le pays entend certainement permettre aux Européens d'y accéder sans contraintes.

Sur le même sujet — Le smartphone imaginé par Donald Trump ne rivalisera pas avec Samsung ou Apple

Autrement dit, l'administration Trump compte bien user de son soft power pour faire véhiculer ses idées à travers le monde et tenter de séduire un nouveau public. Il n'y a qu'à voir la manière dont Elon Musk a transformé Twitter lorsqu'il en est devenu le PDG. Sous couvert de la “liberté d'expression”, ce dernier a réintroduit de multiples comptes haineux, certains se revendiquant ouvertement du fascisme.

On peut donc y voir là une nouvelle forme d'ingérence étrangère de la part de l'administration Trump, qui incite via freedom.gov aux citoyens du monde entier d'enfreindre la loi de leur pays. Et lorsque ces derniers ne vivent pas sous un régime autoritaire, il faut bien y voir là une stratégie de séduction.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

WhatsApp a trouvé la solution pour que vous compreniez enfin ce qu’il se passe quand vous débarquez dans une conversation de groupe

Il est parfois bien compliqué de prendre une conversation en route lorsque l’on arrive dans un groupe WhatsApp. L’application de messagerie s’attaque enfin à ce problème avec une nouvelle fonctionnalité…

La ville privée de SpaceX construit son propre tribunal, Elon Musk bientôt juge ?

Starbase continue de s’organiser comme une véritable ville. Après les pompiers et un futur service de police, elle veut désormais sa propre justice. La cité fondée autour de SpaceX franchit…

Votre casque audio contient des substances toxiques, cette étude fait froid dans le dos

Une analyse menée sur plus de 80 modèles de casques audio montrent que ces derniers contiennent des composés chimiques nuisibles à l’Homme. Lesquels et peut-on agir à notre niveau ?…

One UI 8.5 : Samsung officialise son nouveau Bixby, découvrez ses capacités agentiques inédites

La nouvelle version de Bixby dopée à l’IA de Perplexity a déjà commencé à montrer de quoi elle serait capable au travers de fuites des bêtas de One UI 8.5….

Des ex-ingénieurs Tesla lancent Fort, un bracelet fitness plus précis que ses rivaux

Un nouveau bracelet connecté veut changer le suivi sportif. Développé par d’anciens ingénieurs Tesla, il promet une précision inédite en musculation. Fort affirme reconnaître automatiquement plus de 50 exercices sans…

Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro : de nouvelles images corroborent encore le design repensé des prochains écouteurs de Samsung

Plus que quelques jours avant que Samsung ne présente sa nouvelle gamme d’écouteurs sans fil : les Galaxy Buds 4 et leur version Pro. Désormais, le temps n’est plus aux…

Les fusées SpaceX contaminent l’atmosphère avec des métaux, cette étude le confirme

La rentrée d’une fusée SpaceX ne passe pas inaperçue. Des scientifiques ont mesuré un pic inédit de métaux dans la haute atmosphère. Les résultats confirment un impact direct des débris…

Poser une question sur une vidéo YouTube qu’on regarde sur sa TV devient réalité

YouTube annonce tester un nouvel outil d’IA conversationnelle sur téléviseurs. Il va devenir possible de poser des questions sur une vidéo qu’on est en train de visionner. YouTube fait savoir…

TV

Gemini devient un vrai guide de voyage grâce à l’intégration complète de Google Maps

Nous allons pouvoir sélectionner une zone géographique précise dans Google Maps et la partager à Gemini pour obtenir des réponses à son sujet. Google continue d’améliorer l’intégration de ses différents…

IA

Le Bloc-notes de Windows 11 devient compatible avec les images

Une mise à jour d’envergure du Bloc-notes de Windows 11 va rendre l’application compatible avec les images, et plus seulement avec du texte. Qui l’eût cru ? Réputé pour sa…