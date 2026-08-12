Samsung Galaxy S26 : le flagship devient plus accessible avec ce code, vite !

Vous souhaitez acheter un smartphone récent ultra puissant, mais vous attendez une belle promotion pour vous équiper à petit prix ? Le moment est venu de craquer. Le Samsung Galaxy S26 passe à 764,10€ au lieu de 849 € avec le code APP10. C’est une affaire à ne pas manquer !

Samsung Galaxy S26

Vous songez à changer de smartphone et le récent Galaxy S26 vous fait de l’oeil ? Ça n’est pas étonnant. Ce smartphone ne manque pas d’atouts. En plus d’être performant et endurant, le flagship de Samsung a le gros avantage d’être proposé à prix réduit.

Normalement en vente à 849 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, le Galaxy S26 passe à 764,10 € seulement avec le code APP10 à renseigner dans le panier. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Pourquoi acheter le Samsung Galaxy S26 ?

Sorti ce printemps, le Galaxy S26 est très vite devenu un modèle de référence sur le marché très concurrentiel des smartphones haut de gamme. Il cumule les bons points, à commencer par sa puissante pouce maison Exynos 2600 accompagnée de 12 Go de RAM. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go pour vous donner la possibilité de conserver de nombreux contenus directement sur votre smartphone.

Pour l’écran, ce modèle est équipé d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces. Grâce à sa définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et son taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz, vous profitez d’images fluides, contrastées et lumineuses.

Côté photo, le Samsung Galaxy S26 ne déçoit pas, bien au contraire. Il est doté d’un module triple capteur à l’arrière, à savoir un grand angle 50 MP, un ultra grand angle 12 MP et un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x. Et à l’avant, le capteur selfie de 12 MP vous donne la possibilité de réaliser des clés détaillés, même avec une faible luminosité.


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