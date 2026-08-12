Deux millions de trous noirs et d’étoiles mourantes surgissent d’un télescope à l’arrêt depuis quatre ans

Un télescope à l’arrêt depuis quatre ans continue de faire des surprises. Son dernier catalogue rassemble près de deux millions d’objets brûlants éparpillés dans le ciel. Du jour au lendemain, les astronomes ont doublé leur inventaire de l’univers le plus extrême.

Trou noir
Crédits : 123RF

Cartographier le ciel occupe les astronomes depuis des décennies. Chaque nouveau relevé attrape des objets plus faibles et repousse un peu plus les limites du visible. Récemment, les DESI Legacy Imaging Surveys ont réuni près de 4 milliards d’objets dans une seule image du ciel. Derrière ces inventaires géants se cachent ensuite des milliers de travaux scientifiques.

La lumière visible ne montre pourtant qu’une partie du décor. Certains objets brillent surtout en rayons X, et ce sont les plus violents du cosmos. Parmi eux figurent les trous noirs supermassifs, mais recenser ces monstres reste un casse-tête, au point que peser un trou noir assoupi devient un exploit. Un relevé publié cet été vient de changer l’échelle du problème.

Le télescope eROSITA a recensé près de deux millions de sources de rayons X

Le télescope allemand eROSITA a publié son deuxième grand jeu de données public. Selon le Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, ce catalogue baptisé DR2 rassemble près de deux millions de sources de rayons X et double d’un seul coup le nombre d’objets déjà répertoriés. Les mesures proviennent des trois premiers balayages complets du ciel, étalés sur 556 jours. Cette accumulation permet de repérer des signaux beaucoup trop faibles pour les relevés précédents.

Le détail du catalogue eROSITA impressionne. Plus de 1,9 million de sources sont ponctuelles, essentiellement des étoiles et des trous noirs supermassifs en train d’avaler la matière autour d’eux. Environ 64 000 autres apparaissent étendues, avec des amas de galaxies, des voisines proches et des vestiges d’étoiles explosées. Là où la contrepartie visible a été identifiée, 88 % correspondent à des systèmes lointains abritant un trou noir en pleine activité.

eROSITA a pourtant cessé ses observations scientifiques début 2022. L’instrument avait accumulé assez de balayages pour alimenter plusieurs publications successives, et la prochaine, baptisée DR3, est attendue pour 2028. En attendant, les astronomes tiennent un inventaire assez vaste pour suivre la croissance des trous noirs sur des milliards d’années. Il servira aussi à cartographier les plus grandes structures connues du cosmos.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Eclipse du 12 août : elle était visible à 100 % en bas de chez moi, voici ce que j’en ai retenu

Nous avons eu la chance de pouvoir observer l’éclipse totale de Soleil depuis l’Espagne ce 12 août 2026. Une expérience inoubliable. On en parle depuis des semaines, la fameuse éclipse…

Cette fonction longtemps réservée au Japon arrive sur les Pixel 11 vendus en France

Pour une fois, l’Europe passe devant les États-Unis. Google vient de débloquer sur les Pixel 11 vendus par chez nous une technologie de paiement jusqu’ici réservée au Japon. Les Américains,…

iPhone 15 Plus : l’excellent smartphone passe à prix mini et devient enfin accessible

Les smartphones de la marque à la pomme vous font de l’oeil, mais les modèles récents sont trop chers ? Ce bon plan devrait vous plaire ! Pour faire de…

L’iPhone 18 hériterait de deux nouveautés jusqu’ici réservées aux modèles les plus chers d’Apple

Les rumeurs se contredisent depuis des semaines sur la fiche technique de l’iPhone 18. Un analyste réputé vient de trancher, et son verdict rassure. Apple préparerait un modèle bien moins…

Attention à cette extension Chrome : elle cache un malware dans un faux popup de mise à jour du navigateur

Si vous voyez un popup vous demandant de mettre le navigateur Chrome à jour, faites attention : c’est peut-être un malware déguisé. Une extension précise serait à l’origine de ces…

Firefox dispose enfin de son propre bloqueur de publicités intégré sur iPhone, voici comment l’activer

Mozilla teste actuellement un bloqueur de publicité directement intégré à la version iOS de Firefox. La fonctionnalité permet d’intercepter les requêtes publicitaires avant même qu’elles ne soient affichées par le…

Le Pixel 11 Pro XL se fait déjà écraser par le Galaxy S26 Ultra dans ce premier benchmark

Le Pixel 11 Pro XL apparaît dans un premier benchmark avec des performances très en retrait face au Galaxy S26 Ultra. Son nouveau processeur accuse surtout un énorme retard en…

Inscrit à Bloctel ? Votre numéro de téléphone est entre les mains de pirates

La DGCCRF annonce le piratage de Bloctel. Le fichier récupéré par les pirates contenait 3 millions de numéros de téléphone, dont ceux de 600 000 inscrits au service. Redoublez de…

Est-ce que les Pixel 11 de Google possèdent un capteur de température ?

Lancé avec les Pixel 8, le capteur de température s’est retrouvé dans les Pixel 9 et les Pixel 10. Mais les Pixel 11 y ont-ils droit eux aussi ? Google…

81% des utilisateurs de Windows ne veulent pas utiliser Microsoft Edge, selon un récent sondage mené par… la concurrence

Microsoft s’est encore attiré les foudres de la Browser Choice Alliance, l’association qui regroupe de nombreux navigateurs web. Toujours dans le but de dénoncer les pratiques abusives de la firme…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.