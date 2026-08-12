Votre Chromecast perd le Wi-Fi tout seul ? Voici la seule parade qui fonctionne vraiment

Des possesseurs de Chromecast retrouvent leur appareil coupé du réseau après une nuit d’inactivité. Le problème dure depuis plusieurs semaines sans réponse officielle. Une seule méthode permet d’en venir à bout durablement.

google activité en ligne
Crédits : Wikimedias Commons

Chez la firme de Mountain View, les ennuis de connexion sans fil reviennent régulièrement. Cet été déjà, sur les Google Pixel sous Android 17, le réseau décroche seul et bascule vers les données mobiles. Pendant des semaines, les témoignages s’accumulent sur les forums. Un correctif finit par arriver, rarement dans la foulée du premier signalement.

Côté salon, la firme entretient toujours ses anciens boîtiers malgré l’arrêt des ventes. Le Google TV Streamer, successeur du Chromecast, vient de recevoir la dernière version du protocole Thread. Sur les clés HDMI plus anciennes, correctifs de sécurité et mises à jour de firmware continuent d’arriver au compte-gouttes. Voilà justement d’où viendraient les ennuis actuels.

Le Chromecast avec Google TV coupe son Wi-Fi après une journée sans usage

Selon Android Authority, un nombre croissant de possesseurs de Chromecast avec Google TV voient leur appareil lâcher le réseau après une journée d’inactivité. Deux symptômes reviennent. L’interrupteur du Wi-Fi se retrouve désactivé dans les réglages, et le réactiver rétablit tout jusqu’à la prochaine période de veille. D’autres gardent une connexion affichée comme active, avec un message d’absence d’Internet, alors que le reste du foyer navigue sans souci.

Aucun des deux modèles n’échappe au problème, ni le Chromecast 4K d’origine ni la déclinaison HD sortie en 2022. Sur Reddit, les témoignages situent son apparition récente, juste après des mises à jour logicielles. La réinitialisation d’usine calme le jeu une à deux semaines avant que les coupures ne reprennent. Ceux qui comptaient sur le cast vocal ou le HDMI-CEC pour allumer leur téléviseur doivent désormais reprendre la télécommande à chaque fois.

Une seule méthode tient vraiment dans la durée. Personne ne signale de coupure parmi les utilisateurs passés au filaire, via un hub USB-C doté d’un port Ethernet. Tout indique donc un souci logiciel dans la gestion de la veille du Chromecast, plutôt qu’une panne matérielle. Google n’a rien reconnu à ce jour, même si son compte officiel Nest invite désormais les personnes concernées à contacter le support par téléphone ou par chat. En attendant, l’adaptateur reste la parade la plus sûre.


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