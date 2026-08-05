Google tease le Pixel 11 Pro Fold dans une courte vidéo

C’est l’heure des mises en bouche officielles avant la présentation des Pixel 11 de Google. Ici, le modèle pliable 11 Pro Fold est à l’honneur. Est-ce que la vidéo nous apprend quelque chose ?

Après les innombrables fuites sur les Pixel 11 de Google, c’est au tour de la firme de Mountain View de lancer des bribes d’informations concernant sa prochaine famille de smartphones. Passage obligé : les vidéos de “teasing” où l’on nous montre un modèle en prenant soin de le laisser un peu dans l’ombre.

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C’est le pliable Pixel 11 Pro Fold qui est mis en avant ici. L’occasion de confirmer les visuels déjà disponibles sur le Web depuis mars dernier, et c’est à peu près tout. Comme chaque année, ce genre de vidéo n’a pas pour but de nous en dire trop.

Le Google Pixel 11 Pro Fold se dévoile officiellement en vidéo

“Pour changer de téléphone, il faut être ouvert à la nouveauté. Et à ce qui s’ouvre“. Voilà la phrase qui introduit le Pixel 11 Pro Fold dans une vidéo de 15 secondes à retrouver ci-dessous. On y voit le smartphone s’ouvrir en gros plan du dessus, puis dans son ensemble alors qu’il se referme doucement. Autant dire que le clip ne nous apprend rien de spécial. Le design du mobile n’est pas très différent du Pixel 10 Pro Fold, si ce n’est un ilot photo arrière redessiné.

Pour ce qui est des caractéristiques du Google Pixel 11 Pro Fold, on attend la fiche technique suivante :

Dimensions : Plié : 155,2 x 76 x 10,1 mm. Déplié : 155,2 x 150,4 x 5 mm.

: Poids : 239 g.

: 239 g. Écran : Interne : 8 pouces, fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Externe : 6,4 pouces, fréquence de rafraichissement de 120 Hz.

: Processeur : Google Tensor G6.

: Google Tensor G6. Mémoire RAM : 12 ou 16 Go.

: 12 ou 16 Go. Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To.

: 256 Go, 512 Go ou 1 To. Capteurs photo : Principal : 48 MP. Ultra grand-angle : 10,5 MP. Téléobjectif : 10,8 MP avec zoom optique x5. Selfie : 10 MP, ouverture f/2,2, champ de vision 87°.

: Batterie : 4 806 mAh, recharge filaire 30 W, sans fil Qi2.

On suppose également que le smartphone sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau et aux poussières. Notez qu’il reste encore quelques inconnues comme la définition et résolution des écrans. Le prix attendu est de 1 999 €. Nous aurons la confirmation (ou non) de tous ces éléments lors de la présentation des Pixel 11 de Google le 12 août 2026 à minuit heure française.