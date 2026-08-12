Cette découverte dans iOS 27 dévoile tous les iPhone à venir et leur calendrier surprise

Apple garde ses futurs iPhone sous clé, mais son propre logiciel parle un peu trop. La bêta 5 d’iOS 27 nomme six appareils encore jamais présentés. Leur calendrier de sortie réserve une belle surprise à ceux qui visent le haut de gamme.

Chaque version de test du système d’Apple livre son lot d’indices. Des développeurs fouillent les fichiers pour y dénicher noms de code et fonctions inactives. Cette année, des variables de pliage repérées dans iOS 27 trahissaient déjà l’existence de l’iPhone Ultra. Rien de technique n’en ressort. Ces trouvailles signalent surtout qu’un appareil approche du stade de la production, parfois plusieurs mois avant la moindre communication officielle.

Apple a diffusé lundi la bêta 5 d’iOS 27 aux développeurs, après une semaine de retard. Elle arrive à quelques semaines de la keynote de rentrée, alors que les rumeurs s’emballent sur le futur pliable. Sur ce terrain, l’analyste Ming-Chi Kuo table sur 7 à 8 millions d’iPhone Ultra seulement pour le second semestre. Personne n’attendait autant de détails. Côté logiciel, le contenu de cette version va pourtant bien au-delà de ce seul modèle.

La bêta d’iOS 27 nomme six iPhone encore jamais présentés par Apple

Macworld a repéré six références à des iPhone non annoncés dans les fichiers liés aux pilotes de batterie. Chaque modèle impose une gestion d’énergie bien à lui. Ces réglages doivent être prêts longtemps avant que le moindre appareil n’atteigne les rayons. Jamais la gamme complète n’était apparue d’un bloc à cet endroit du système, alors que les fuites précédentes livraient les modèles au compte-gouttes.

Voici les six iPhone dissimulés dans le code d’iOS 27 :

V62, l’iPhone Air 2

V63, l’iPhone 18 Pro

V64, l’iPhone 18 Pro Max

V67, l’iPhone 18

V68, l’iPhone Ultra, le premier pliable de la marque

V69, l’iPhone 18e

Le calendrier avancé par les rumeurs explique cette liste. Apple présenterait cet automne les deux iPhone 18 Pro et son premier pliable, en laissant de côté les modèles les plus abordables de sa gamme. Le 18 classique et le 18e ne sortiraient pas avant début 2027, tout comme la deuxième génération d’Air. Un nom de code repéré dans une bêta ne garantit aucune date. À un mois de la keynote, l’indice reste toutefois solide pour ceux qui préparent leur budget. Reste à savoir si ce découpage tiendra. Les plans de Cupertino changent parfois jusqu’au dernier moment.