Pixel 10a : on connaît les prix et la date de sortie en France, avec deux bonnes nouvelles

Dates d'annonce, de précommande et de sortie, prix pratiqués en France, tous les détails sur la sortie du Pixel 10a ont fuité.

Google s'apprête à lancer le Pixel 10a, son prochain smartphone de milieu de gamme. Et nous avons déjà toutes les informations à disposition sur la disponibilité et le prix du smartphone en France, grâce à un rapport venant de billbil-kun, une source fiable que l'on a l'habitude de citer dans nos colonnes.

Nous apprenons que le Google Pixel 10a sera décliné en quatre coloris : Noir (Obsidian), Beige clair (Fog), Violet pastel (Lavender) et Rose framboise (Berry). Ceux-ci seront proposés à chaque fois en deux configurations de stockage : 128 ou 256 Go (avec 8 Go de RAM sur l'ensemble des modèles).

Pixel 10a : peu de nouveautés, mais pas de hausse de prix

Première bonne nouvelle, Google n'applique pas de hausse de prix par rapport aux tarifs pratiqués pour le Pixel 9a. Le Google Pixel 10a sera ainsi vendu 549 euros dans sa variante 128 Go et 649 euros pour 256 Go. Certaines rumeurs laissaient entendre une potentielle augmentation, sous fond de pénurie de RAM, ce ne sera donc pas le cas, du moins en France.

La seconde bonne nouvelle est que nous n'allons pas avoir à attendre bien longtemps avant de voir débarquer ce nouveau mobile. Le Pixel 10a devrait être officiellement présenté par Google le 18 février 2026 aux alentours de 18 h (heure de Paris). Après l'observation d'une période de précommande de deux semaines, le smartphone serait rendu disponible à partir du 5 mars 2026.

Des rendus du Pixel 10a nous ont déjà confirmé que Google n'allait opérer aucun changement de design majeur sur cette nouvelle génération. La fiche technique ne devrait pas évoluer outre mesure non plus. On attend une batterie d'une capacité de 5 100 mAh, une recharge filaire limitée à une puissance de 23 W, ainsi qu'un écran OLED 6,285 pouces 120 Hz, mais sans LTPO ni fréquence de rafraichissement adaptative. Il se pourrait aussi que le Pixel 10a soit privé de la puce Tensor G5 des Pixel 10, et qu'il embarque à la place un SoC Tensor G4, qui serait tout de même optimisé pour l'occasion.