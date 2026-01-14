Ça y est, on connaît le prix et la date de sortie du Pixel 10a et c’est pour bientôt

Une nouvelle fuite a révélé quand est-ce que Google compte nous dévoiler son Pixel 10a, la version abordable de son dernier flagship. Le lancement aura lieu d'ici quelques semaines. En attendant, le leaker nous a également appris le prix auquel il sera commercialisé en Europe.

Bien loin de la popularité d'un Galaxy S26, les Pixel 10a ont tout de même fait l'objet de quelques fuites éparses ces derniers mois, du moins assez pour connaître une bonne partie de sa fiche technique. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose à retenir de ce côté-là. En effet, tout laisse à penser que Google adoptera une fiche technique très similaire au Pixel 9a pour son prochain smartphone abordable. De quoi décevoir les utilisateurs qui l'attendaient de pied ferme.

Alors que son design s'annonce lui aussi très proche de son prédécesseur, c'est à se demander quel argument de vente le prochain smartphone aura bien à présenter. Reste peut-être à regarder du côté du prix. Jusqu'à maintenant, l'information s'est fait particulièrement discrète. Mais c'était sans compter sur le leaker Arsène Lupin qui, sur son compte X (anciennement Twitter), a révélé les dernières informations importantes concernant l'appareil.

Le prix et la date de lancement du Pixel 10a enfin dévoilés

Voici donc les prix annoncés par le leaker. D'après lui, le Pixel 10a sera commercialisé à environ 500€ pour sa version 128 Go de stockage, et 600€ pour sa version 256 Go de stockage. Si ces prix se vérifient et qu'Arsène Lupin n'a pas trop arrondi, cela signifie que Google baisserait le prix du Pixel 10a par rapport à son prédécesseur. Pour rappel, le Pixel 9a a été lancé au tarif de 549€ ou 649€ respectivement pour les mêmes quantités de stockage.

Reste donc à attendre la présentation officielle pour en avoir le cœur net. Toujours selon le leaker, celle-ci aura lieu le 17 février prochain, ce qui correspond également à la période habituelle de lancement des smartphones abordables de Google. Du reste, comme évoqué plus haut, on devrait retrouver à l'intérieur à une puce Tensor G4, 8 Go de RAM et une batterie de 5100 mAh.