Google s’apprête à rendre la barre de recherche du Pixel Launcher encore plus pratique, et c’est Samsung qui a servi de « cobaye »

Google prépare un nouveau réglage bien pratique pour enrichir les fonctions de la barre de recherche du Pixel Launcher. Étonnamment, ce ne sont pas les Pixel qui l’inaugureront : des tablettes Samsung en profitent déjà.

La barre de recherche du Pixel Launcher est un élément discret mais non moins utile de l’interface des smartphones signés Google. Elle permet, comme son nom l’indique, de faire des recherches que ce soit dans le contenu de votre mobile ou sur le web, mais également d’accéder à Google Lens ou à la dictée vocale. Selon la requête, elle peut afficher en un seul et même endroit applications, contacts, réglages, captures d’écran, astuces ou encore des résultats du Play Store.

Un nouveau type de contenu pourrait bientôt rejoindre cette liste pour étendre les capacités de la barre de recherche du Pixel Launcher. Contre toute attente cependant, les Google Pixel ne seront pas les premiers appareils à voir apparaître cette fonction supplémentaire : certaines tablettes Samsung Galaxy en bénéficient déjà.

Google va enrichir la barre de recherche du Pixel Launcher d’une nouvelle fonction, mais elle ne sera pas la première à en bénéficier

La firme de Mountain View s’apprêterait à enrichir les capacités de la barre de recherche du Pixel Launcher : elle pourrait bientôt afficher les onglets de Chrome dans les résultats de recherche. C’est en tout cas ce que suggère un nouveau réglage – pas encore opérationnel – repéré par nos confrères d’Android Authority dans la dernière version d’Android Canary 2512.

Toutefois, les produits Pixel ne seront étonnamment pas les premiers appareils à profiter de cette fonctionnalité du navigateur. D’ores et déjà introduite par Google sur les Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra et Galaxy Tab S11, elle permet (une fois activée) de partager les onglets ouverts au cours des sept derniers jours avec la surcouche de Samsung, ce qui entraîne leur apparition dans les résultats de recherche du lanceur One UI.

Cette nouvelle fonctionnalité découverte dans Canary 2512 est intitulée : Afficher les tuiles d’onglets du navigateur. Si Chrome n’est pas explicitement nommé, il s’agit du navigateur par défaut sur les appareils Pixel. On suppose de ce fait que le réglage devrait fonctionner comme sur les Samsung Galaxy Tab qui en sont dotées. On ignore si ce nouveau réglage sera là aussi limité aux tablettes Pixel, mais étant donné qu’il a été repéré sur un smartphone, il y a fort à parier que les Google Pixel en bénéficieront aussi.