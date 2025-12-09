Avec ces lunettes Ray-Ban Meta à -25%, vous traduisez en direct, prenez des photos sans les mains et appelez sans toucher votre téléphone

L'avenir se porte sur le nez : les Ray-Ban Meta Wayfarer avec IA passent à moins de 250 euros chez la Fnac, soit 25% de réduction. Une offre à durée limitée à ne pas rater si vous voulez voir le futur dès demain.

On croyait que les lunettes connectées resteraient de la science-fiction, et pourtant les Ray-Ban Meta Wayfarer sont bien réelles et en forte promotion chez la Fnac. Affichées à 247,49 euros au lieu de 329,99 euros, ces lunettes de première génération combinent le design iconique Ray-Ban avec une intelligence artificielle embarquée qui change vraiment la donne.

Imaginez : vous discutez avec quelqu'un en italien dans la rue, et vos lunettes traduisent instantanément dans votre oreille sans que vous touchiez quoi que ce soit. Pas d'application à lancer, pas de téléphone à sortir, juste une traduction fluide entre l'anglais, l'espagnol, le français et l'italien. Sans même avoir besoin de Wi-Fi. C'est le genre de truc qu'on voyait dans les films et qui existe maintenant pour de vrai.

Et Meta AI ne fait pas que traduire. Vous lui demandez à quelle heure se couche le soleil, comment cuisiner un plat, où est garée votre voiture, et elle vous répond directement. Vous prenez une photo en disant “Hey Meta, prends une photo” ou en appuyant sur la branche. La caméra de 12 mégapixels capture tout de votre point de vue. Vous passez des appels, écoutez de la musique avec les haut-parleurs intégrés, streamez en direct sur Instagram, tout ça les mains complètement libres.

L'autonomie ? Quatre heures d'utilisation normale, plus 32 heures supplémentaires avec l'étui de chargement. Et niveau look, ce sont des vraies Wayfarer, fines et confortables, que vous pouvez équiper de verres correcteurs si besoin. Pour moins de 250 euros avec 25% de remise, vous mettez littéralement le futur sur votre nez.

