Réparer son smartphone n’a jamais été aussi facile grâce à cette toute nouvelle application

Après 10 ans d'existence, iFixit lance enfin son application Android et iOS. Au programme, on retrouve bien sûr une boutique en ligne permettant d'accéder à tous les composants vendus par le réparateur, mais aussi des outil de diagnostic et une IA vous accompagnant dans chaque étape de votre réparation.

Le prix des smartphones ayant grimpé en flèche ces dernières années, réparer soi-même son téléphone est devenu tendance. D'un côté, on n'a plus vraiment envie de jeter ce dernier au moindre petit pépin, pour des raisons aussi bien économiques qu'écologiques. De l'autre, l'offre des composants n'a jamais été aussi exhaustive. Le plus connu des revendeurs est sans doute iFixit, qui doit sa renommée à sa large gamme de pièces détachées, mais aussi à ses tutoriels détaillés qui s'avèrent bien utiles lorsqu'il faut mettre les mains dans le cambouis.

Bien décidé à continuer de faciliter la vie de ses clients, iFixit annonce le lancement d'un nouvel outil qui a déjà l'air particulièrement pratique : une application pour Android et iOS. Celle-ci propose tout un tas d'outil visant à simplifier la vie des bricoleurs en herbe, à commencer par un accès direct au catalogue du réparateur pour tout acheter depuis son smartphone, ainsi qu'aux tutoriels concoctés par iFixit. Mais c'est loin d'être tout.

iFixit lance enfin son application pour simplifier vos réparations

L'un des gros points forts de cette application est l'outil de diagnostic de la batterie. Celui-ci affiche à combien de cycles se trouve cette dernière et donc son niveau d'usure globale. En cas de besoin, l'outil est capable d'envoyer une notification invitant à remplacer le composant. L'application se chargera alors d'afficher le tutoriel dédié, ainsi qu'un lien vers la pièce nécessaire. Attention toutefois, cette fonctionnalité est encore en bêta.

Enfin, l'application fait la part belle à l'intelligence artificielle avec Fixbot, un chatbot qui vous livrera tous les conseils dont vous avez besoin pour réparer votre appareil. Il suffit de lui expliquer le problème pour que celui-ci explique pas à pas ce qu'il faut faire pour remplacer le composant défectueux. Son utilisation est gratuite, mais iFixit prévoit l'ajout d'une version payante donnant accès au diagnostic vocal et visuel. Le prix est encore inconnu.

