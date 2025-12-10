Echo Spot 2024 : chute de prix spectaculaire sur le réveil connecté, c’est une bonne affaire !

Avec sa gamme de produits Echo, Amazon a réussit à s’imposer dans le secteur très prisé des appareils connectés. À l’approche des fêtes de fin d’année, Boulanger brade l’Echo Spot 2024, un réveil connecté personnalisable à la fois puissant et compact. Il est passe ainsi à 49,99 € au lieu de 94,99 € !

Sorti l’année dernière, l’Echo Spot 2024 d’Amazon est un réveil connecté qui ne sert pas qu’à connaître l’heure. Grâce à l’assistant vocal Alexa, vous pouvez contrôler les appareils connectés compatibles à l’aide de votre voix ou écouter vos playlists référées grâce au rendu sonore riche et puissant.

Vous avez raté le Black Friday et attendez une nouvelle promotion pour vous l’offrir à prix cassé ? Pour les fêtes de fin d’année, Boulanger brade cette petite enceinte connectée. Vous pouvez donc vous l’offrir à 49,99€ au lieu de 94,99€. C’est un excellent prix pour ce modèle aux caractéristiques avancées !

L’Echo Spot 2024 est à prix cassé juste avant les fêtes, vite !

Avec son design élegant, l’Echo Spot est un réveil connecté qui trouve facilement sa place sur une table de chevet. C’est un appareil qui offre une multitude de fonctionnalités.

En plus de l’heure, vous pouvez consulter la météo, programmer des minuteurs, et même utiliser l’assistant vocal Alexa pour effectuer des actions comme contrôler un appareil connecté compatible, effectuer une recherche en ligne ou encore lancer une playlist. L’Echo Spot profite d’ailleurs d’un son puissant qui vous offre une expérience sonore immersive.

Vous avez également la possibilité de fixer des routines matinales personnalisées, choisir une musique pour votre réveil et afficher les rappels du jour pour ne rien oublier. Enfin, ce réveil est personnalisable. Vous pouvez ainsi choisir le style de cadran ou le thème couleur de votre choix.