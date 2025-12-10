Sony WH-1000XM5 : le casque haut de gamme passe à prix mini mais quelques heures seulement, vite !

Sony est la marque de référence quand on parle de casques sans-fil avec réduction de bruit active. Mais la qualité a un prix et peu de gens peuvent s’offrir un casque à plus de 400 euros. Heureusement, en cette fin d’année, Rakuten vous propose une super offre et un code promo cumulable.

Pour cette fin d’année, vous cherchez peut-être un cadeau pour un proche ou vous souhaitez tout simplement vous faire plaisir pour finir l’année sur une note agréable. Dans les deux cas, un casque sans fil à réduction de bruit active est un excellent choix. Il vous sera utile pour regarder un film ou une série, écouter de la musique ou un podcast tout en s’isolant parfaitement des bruits indésirables.

Le choix de casques sans fil est large, mais si vous cherchez la meilleure qualité audio avec la réduction de bruit active la plus efficace, il faut vous tourner vers un modèle Sony. Le Sony WH-1000XM5 est une référence du secteur et il est en ce moment à prix cassé.

En effet, le prix de vente conseillé du Sony WH-1000XM5 était à son lancement de 419 euros. Mais vous pouvez le trouver sur Rakuten au prix réduit de 235,99 €. Et en ajoutant le code promo RAKUTEN10 dans votre panier, le prix chute à seulement 225,99 €. C’est une excellente offre pour ce modèle très apprécié des audiophiles.

Sony WH1000XM5 : un casque haut de gamme à prix mini

Le Sony WH-1000XM5 est un incontournable dans le secteur des casques audio premium. Il offre un design sobre qui plaira au plus grand nombre, mais aussi un poids plume et des coussinets moelleux qui permettent de le porter des heures sans aucun inconfort.

Côté performances, Sony combine la puissance de deux processeurs dédiés, le HD QN1 et la puce V1 pour offrir une réduction de bruit active extrêmement efficace. Vous pourrez ajuster jusqu’à 20 niveaux de filtrage pour décider si vous voulez complètement être isolé du monde extérieur ou bien si vous souhaitez entendre les bruits extérieurs, notamment quand vous êtes en déplacement.

Pour l’autonomie, vous pourrez l’utiliser jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Et grâce à la charge rapide USB-C, 3 minutes de branchement suffisent pour récupérer 3 heures d’écoute.