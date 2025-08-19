Pixel 8 Pro : Vite, le smartphone Google est à prix sacrifié chez Cdiscount mais aujourd’hui seulement !

Si vous voulez un smartphone vraiment pas cher mais avec des caractéristiques haut de gamme, nous avons trouvé pour vous une super offre sur le Pixel 8 Pro. Pour ça, il faut se rendre sur Cdiscount et utiliser un code promo valable seulement aujourd’hui. On vous explique tout !

Même en 2025, le Pixel 8 Pro reste un excellent smartphone qui offre de bonnes performances, une ergonomie exceptionnelle et un rendu photo pro. Et comme il ne s’agit pas du dernier smartphone sorti par Google, il a vu son prix baisser pour offrir un bien meilleur rapport qualité-prix.

Lancé au prix de 1099 €, le Pixel 8 Pro s'affiche en ce moment à seulement 386,85 € chez Cdiscount. Mais vous pouvez l’avoir encore moins cher avec le code promo 25DES249 qui fait baisser le prix de 25 euros sur tout le site dès 249 euros d’achat. Ainsi, vous pouvez vous offrir le Pixel 8 Pro pour la modique somme de 361,85 euros. Une affaire ! Mais attention, le code promo ne fonctionne qu’aujourd’hui. Demain il sera déjà trop tard !

Pixel 8 Pro : un smartphone haut de gamme à prix cassé

Quand il est sorti, le Pixel 8 Pro incarnait le meilleur de la technologie développée par Google. Aujourd'hui encore, vous pourrez profiter des performances de sa puce maison Tensor G3 qui assure une navigation réactive et fluide au quotidien. Sa finition soignée et son interface Android dans sa version la plus épurée séduisent ceux qui recherchent à la fois élégance et simplicité d’utilisation.

Son grand écran OLED de 6,7 pouces offre une résolution de 3120 x 1140 px pour un affichage net et détaillé. Il profite également d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour plus de fluidité. Avec une luminosité pouvant atteindre 2400 nits, la lisibilité reste excellente, même en plein soleil. Vous l’aurez compris, l’écran est un gros point fort de ce modèle.

Côté photo, Google s’est toujours démarqué avec des résultats impressionnants. Ici, on profite d’un trio de capteurs : un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 48 MP avec zoom optique 5x. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est à la hauteur de la réputation de la marque. Enfin, sa batterie de 5050 mAh, compatible avec la charge rapide 30 W, garantit une autonomie solide pour tenir toute la journée sans aucun problème.