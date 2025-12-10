Percy Jackson et les Olympiens : la très attendue saison 2 débarque sur Disney+ !

La saison 1 de Percy Jackson et les Olympiens avait fait un carton sur la plateforme de streaming Disney+. Il aura fallu attendre deux ans pour pouvoir enfin découvrir la saison 2. Alors si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à Disney+ pour découvrir la suite de cette saga fantastique.

Chaque mois, Disney+ propose à ses abonnés des nouvelles séries et des nouveaux films. En novembre, nous avions eu le droit notamment au nouveau film Marvel, Captain America : Brave New World.

Pour le mois de décembre, la plateforme de streaming américaine nous couvre de cadeaux avec la sortie de films récents comme Vice-Versa 2 ou le live action Blanche Neige mais aussi des contenus évènements comme le concert et le documentaire du Eras Tour de Taylor Swift. Disney+ a également acquis les droits de films parfaits à regarder en famille pendant les vacances de Noël, comme les sagas Retour vers le futur, Shrek ou Arthur et les Minimoys.

Mais la sortie la plus attendue de décembre est la nouvelle saison de Percy Jackson et les Olympiens. En effet, la première saison avait fait un carton au moment de sa sortie en novembre 2023. La série s’était imposée comme l’une des séries originales Disney+ les plus regardées.

La saison 2 était attendue de pied ferme par les fans de la saga. Il aura fallu attendre deux ans puisque les deux premiers épisodes viennent de sortir, ce mercredi 10 décembre. Chaque semaine, Disney+ sortira un nouvel épisode, sachant que la saison compte en tout 8 épisodes.

Comment regarder la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens ?

Percy Jackson et les Olympiens revient enfin sur Disney+

La série fantastique Percy Jackson et les Olympiens est tirée de la série de romans à succès de Rick Riordan. Dans la saison 1, le jeune Percy Jackson découvrait qu’il était en réalité Persée, le demi-dieu de la mythologie grecque et fils de Zeus. Accompagné de ses amis Annabeth et Grover, il était parti en quête de la foudre de Zeus.

Cette deuxième saison de Percy Jackson et les Olympiens est l’adaptation du tome 2 de Rick Riordan : La Mer des monstres. Percy voit à nouveau son monde complètement chamboulé quand il découvre qu’il a un frère cyclope et que son ami Grover a disparu. Les forces de Kronos, le roi des Titans, assiègent le camp des Sangs-Mêlés. Pour accomplir sa destinée, Percy n’aura d’autre choix que de se rendre dans la terrible Mer des Monstres.

Si vous n’avez pas vu la saison 1 ou bien si vous attendiez avec impatience la saison 2, n’oubliez pas de vous abonner à Disney+. Vous pourrez profiter de cette saga d’aventure fantastique parfaite à regarder en famille. Elle permet de découvrir une histoire passionnante dans l’univers de la mythologie grecque.