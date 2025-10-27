Google Pixel 9 Pro : cette double promotion exceptionnelle chez Boulanger casse le prix du smartphone, vite !

Lancé par Google à 1199 euros, le Pixel 9 Pro est un smartphone haut de gamme qui est l’un des meilleurs modèles du marché en photo et l’un des plus avancés en termes d’intelligence artificielle. En ce moment, Boulanger propose deux promotions cumulables qui permettent de baisser le prix à seulement 679 euros. On vous explique tout.

Les Google Pixel se sont fait une place au fil des années dans le top des meilleurs smartphones. Le géant américain a su imposer un design et une philosophie unique qui rendent ses modèles uniques et plaisent à un grand nombre d’utilisateurs. L’excellent Google Pixel 9 Pro a perpétué cette image.

Lancé à 1 099 €, il est aujourd’hui disponible sur le site officiel de Google pour 999 €. Mais son prix est encore moins cher chez Boulanger puisqu’il s’affiche en promotion à 749 euros. Et ce n’est pas fini ! Vous bénéficiez en ce moment de 10 euros de remise tous les 100 euros d’achat, directement dans votre panier, sans code promo. Ainsi, le Google Pixel 9 Pro passe à seulement 679 euros, soit 420 euros moins cher qu’à son lancement ! C’est donc une occasion unique pour vous offrir l’un des meilleurs smartphones du moment à prix cassé.

Pixel 9 Pro : le meilleur de Google à prix mini

Le Google Pixel 9 Pro est un smartphone qui fait un sans faute. C’est un modèle compact qui saura séduire les petites mains sans frustrer les fans de tech grâce à des caractéristiques alléchantes.

On commence par l’écran avec sa splendide dalle Super Actua OLED LTPO de 6,34 pouces. Il offre une image nette avec sa définition de 1280 x 2856 px et un rendu ultra fluide grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Les performances sont assurées par la puce Tensor G4 gravée en 4 nm. Google a conçu cette puce pour faire fonctionner au mieux toutes les nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle. Par ailleurs, le Google Pixel 9 Pro profite de 16 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Et avec sa batterie de 4 700 mAh, il obtient une autonomie de plus de 24h d’utilisation en une seule charge.

Et pour finir sur un excellent point, le Pixel 9 Pro est un photophone de compétition avec son capteur principal Samsung Isocell GNK de 50 MP, son capteur ultra grand-angle de 48 MP et son téléobjectif de 48 MP. Enfin, pour les selfies, il est équipé d’une caméra frontale de 42 MP.