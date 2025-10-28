Pixel 10 : belle chute de prix sur le smartphone Google, mais il faut faire vite !

Boulanger lance la Pixel Week, une campagne pendant laquelle plusieurs smartphones Google sont à prix réduit. Le Pixel 10 fait notamment l'objet d'une remise importante, valable pour une durée limitée.

Je profite de ce bon plan

Si vous êtes fan des produits Google et envisagez de changer de smartphone, la Pixel Week est une occasion idéale pour obtenir un Google Pixel à bon prix. Pendant une semaine, Boulanger casse les prix des smartphones Google, avec des réductions cumulables. Le Pixel 10, par exemple, bénéficie d'une réduction de 200 €.

Le Pixel 10, mais pas seulement !

On commence donc par le modèle le plus abordable des derniers smartphones de Google. Le Pixel 10 passe de 899 € à 699 €, voire moins, grâce à deux offres simultanées. D'abord, il fait l'objet d'une réduction de 50 €, étant affiché à 849 € au lieu de 899 €. Et ensuite, Boulanger propose un bonus de reprise de 150 € pour l'achat du Pixel 10.

La réduction s'applique automatiquement au panier. Et en fonction de la valeur de l'appareil repris, la réduction pourrait être encore plus importante. Notez que les 150 € de bonus viennent s'ajouter au montant estimé de la reprise.

Vous devrez ensuite vous rendre dans le magasin le plus proche de chez vous. Un conseiller Boulanger confirmera la valeur de votre rachat. Vous pourrez ensuite retirer votre nouvel achat.

En dehors du Pixel 10, d'autres modèles sont en promotion en ce moment. Voici toutes les offres disponibles pendant la Pixel Week :

40 € réduction par tranche de 100 € d’achat sur le Pixel 8a

10 € réduction par tranche de 100 € d’achat sur les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL

Jusqu’à 200 € de bonus reprise sur la série Pixel 10

sur la série Pixel 10 Jusqu’à 100 € de bonus reprise sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9a

3 mois d’abonnement Infinity pour l’achat d’un Pixel 10, Pixel 10 Pro ou Pixel 10 Pro XL

Profiter de la Pixel Week chez Boulanger

Les Pixel des deux dernières générations sont donc concernés par ces offres. Le Pixel 9 Pro vous revient par exemple à 679 € au lieu de 1099 €, ce qui représente une excellente affaire sur ce modèle sorti l'année dernière et qui n'a rien perdu de ses atouts. Pour rappel, ces offres se terminent le 2 novembre 2025, sous réserve de leur disponibilité en stock d'ici là.