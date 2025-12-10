Le Google Pixel 10a n’est pas encore sorti, mais sa fiche technique est déjà particulièrement décevante

Une nouvelle fuite vient confirmer les craintes de ceux qui attendent le Pixel 10a. Le smartphone s'annonce déjà comme une copie presque parfaite de son prédécesseur, sans grande évolution aussi bien du côté de son design que de sa fiche technique.

Nous sommes encore, en toute logique, à plusieurs mois du lancement officiel du Pixel 10a et pourtant, les informations qui nous sont parvenues n'ont rien de réjouissant. Le smartphone a déjà fait l'objet de plusieurs fuites et toutes ont le même goût de réchauffé. Début septembre, les premiers détails de sa fiche technique se font la malle, et rappellent déjà grandement ceux du Pixel 9a. Puis, fin octobre, c'est au tour de rendus 3D d'atterrir sur le web. Le constat reste le même : on croirait voir l'actuel smartphone abordable de Google.

Malheureusement, les dernières fuites en date ne se veulent pas plus rassurantes. Sur son compte X (anciennement Twitter), le leaker Evan Blass a partagé le document de certification du Pixel 10a, comprenant une grande partie de sa fiche technique. À ce stade, le nom du smartphone écrit en haut de la feuille est presque essentiel pour le différencier du Pixel 9a, tant leurs spécifications sont identiques.

Vous avez un Pixel 9a ? Vous connaissez déjà la fiche technique du Pixel 10a

Si le document est véridique, ce qu'il est probablement, on retrouvera donc un Pixel 10a avec un écran pOLED de 6,3 pouces, d'une définirion de 1080p. Il sera équipé de 8 Go de RAM couplés à 128 Go de stockage, alimentés par une batterie de 5100 mAh. La partie photo sera prise en charge par un capteur principal de 48MP, accompagné d'un ultra grand angle de 120°. Le smartphone sera compatible avec la 5G.

C'est à peu près tout ce que le document révèle de la fiche technique du Pixel 10a, celui-ci se contentant de citer le Tensor comme processeur, sans préciser quel modèle. Autant dire que l'on espère que Google nous réserve une surprise à ce niveau-là car pour l'heure, la fiche technique du Pixel 10a est identique à celle du Pixel 9a. Mais même là, mieux vaut ne pas trop avoir d'attentes, puisqu'il se murmure déjà que le smartphone reprendra le Tensor G4, au lieu du G5 qui propulse la Pixel 10.