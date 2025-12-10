La liseuse eBook Kobo Clara BW est à prix cassé, mais il va falloir faire vite car demain c’est trop tard !

Vous cherchez un chouette cadeau de Noël pour un enfant ou pour un adulte qui aime lire ? Une liseuse est un excellent choix. En plus, vous pouvez en acheter une excellente aujourd’hui à prix cassé. Il s’agit de la Kobo Clara BW, mais attention la réduction se termine ce soir.

Je profite de ce bon plan

Pour les passionnés de lecture, il n’y a plus de débat. La liseuse est un excellent achat pour pouvoir emporter sa passion en voyage ou simplement avoir toujours à portée de main plusieurs milliers de livres électroniques. Le confort de lecture est aussi nettement amélioré en comparaison des livres papier. Et contrairement aux smartphones et tablettes, les liseuses ne fatiguent pas les yeux.

Aujourd’hui et seulement aujourd’hui, vous pourrez trouver une belle promotion sur la liseuse Kobo Clara BW. Normalement en vente pour 149,99 euros, elle est actuellement affichée à 129,99 euros sur Rakuten. Et avec le code promo RAKUTEN10, le prix baisse de 10 euros supplémentaires et passe à seulement 119,99 euros. En plus, le revendeur est Boulanger et vous bénéficiez de la livraison gratuite.

Kobo Clara BW : la liseuse est à prix cassé en cumulant l'offre en cours avec le code promo RAKUTEN10 !

La Kobo Clara BW est une liseuse 6 pouces avec un écran tactile E Ink Carta 1300 HD. Elle embarque un espace de stockage de 16 Go qui vous permet d’emporter plusieurs milliers de livres numériques dans votre bibliothèque.

Elle dispose par ailleurs d'une autonomie longue durée avec sa batterie de 1 500 mAh mais aussi et surtout d'un excellent confort de lecture. En effet, elle est équipée de la technologie ComfortLight PRO. Cette technologie offre un éclairage adaptatif qui réduit automatiquement la lumière bleue quand le soleil se couche. C’est parfait pour les lecteurs du soir qui aiment lire dans leur lit sans que l’écran ne les empêche de dormir par la suite.

Et quand vous ne voulez plus lire mais écoutez, vous pourrez profiter de vos livres audio directement sur la liseuse. Vous pourrez simplement connecter votre casque ou vos écouteurs sans fil en Bluetooth.

C’est enfin un modèle résistant qui est certifié IPX8. Cela signifie que la Kobo Clara BW résiste à une immersion dans l'eau pendant une heure jusqu'à 2 mètres de profondeur. C’est donc un ebook que vous pouvez emporter à l’extérieur ou même à la piscine sans craindre de la noyer.