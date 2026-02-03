Apple n’abandonne pas votre vieil iPhone : une avalanche de mises à jour débarque pour les anciens OS

Apple est assurément tourné vers l’avenir : la marque prépare activement son entrée dans l’ère de l’intelligence artificielle avec iOS 27, la prochaine version de son système d’exploitation. Mais la marque n’en oublie pas pour autant les anciennes itérations : elle vient de publier une avalanche de mises à jour pour iOS, iPadOS, macOS et watchOS.

L’une des forces d’Apple est assurément son écosystème et la firme de Cupertino a une réputation à tenir. Cela passe par les nouveautés apportées par les versions successives de ses divers systèmes d’exploitation (iOS, iPadOS, watchOS, macOS). Par exemple, avec iOS 27, Apple mise énormément sur l’IA, mais pas seulement. Toutefois, cette réputation ne dépend pas uniquement des nouvelles fonctionnalités.

Il s’agit également de continuer à satisfaire les utilisateurs qui possèdent d’anciens appareils. Non seulement en leur garantissant un niveau minimal de sécurité – un autre pilier de la réputation d’Apple –, mais également de fonctionnement. Pour ce faire, la marque à la pomme continue de publier des mises à jour logicielles pour les versions antérieures de ses OS. C’est notamment le cas aujourd’hui : voici lesquelles sont concernées.

Apple publie une avalanche de mises à jour pour ses anciens appareils

Cette fois-ci, la firme de Cupertino frappe fort, puisque c’est une avalanche de mises à jour logicielles qu’elle vient de publier. Le journaliste de MacRumors, Aaron Perris, en dresse la liste dans une publication sur X (ex-Twitter) :

  • iOS 16.7.14 (build 20H370)
  • iPadOS 16.7.14 (build 20H370)
  • macOS 11.7.11 (build 20G1443)
  • watchOS 10.6.2 (build 21U594)
  • watchOS 9.6.4 (build 20U512)

À cette énumération, nos confrères de 9to5Mac ajoutent : watchOS 6.3.1 (build 17U224) et macOS Catalina (mise à jour de sécurité 2026-001). Ils précisent d’ailleurs qu’iOS 16.7.14 résout un bug découvert dans l’itération précédente : iOS 16.7.13 avait été publié la semaine dernière avant d’être retiré, puisqu’il avait causé des problèmes de connectivité réseau au pays des kangourous.

Ainsi, cette mise à jour était attendue, contrairement à celles destinées à watchOS et macOS – qui sont plutôt surprenantes. Toutefois, elles permettraient – si l’on se fie aux documents d’assistance en ligne – de prolonger les certifications requises par des fonctions cruciales, telles qu’iMessage, FaceTime et l’activation des appareils sur les anciens modèles. L’objectif ? Éviter que les propriétaires se retrouvent « coupés » de l’écosystème alors que leur iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac sont encore en parfait état.


