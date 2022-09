iPhone 14 : Apple veut sauver des vies avec les appels d’urgence par satellite

Avec les iPhone 14, Apple a inauguré des fonctionnalités inédites d'assistance à la personne. En effet, les nouvelles smartphones de la marque à la pomme peuvent se connecter à un satellite pour alerter les secours en cas d'accident dans des zones sans réseau ou Wi-Fi. On vous explique comment cela fonctionne.

Comme vous le savez probablement, Apple a tenu sa nouvelle keynote ce mercredi 7 septembre 2022. Durant cette longue conférence de deux heures, de nombreux produits ont été présentés comme les nouvelles Apple Watch Series 8, SE et Series 8 Ultra sans oublier les AirPods Pro 2, et bien entendu, les iPhone 14.

Avec cette nouvelle génération, Apple a tenu à mettre l'accent sur la sécurité des utilisateurs. Dans cet objectif, la marque à la pomme a ajouté deux fonctionnalités inédites dédiées à l'assistance à la personne. Tout d'abord, il faut mentionner la Détection des accidents, qui permet de détecter les accidents de voitures graves et appeler automatiquement les secours (en cas de perte de connaissance de l'utilisateur).

L'iPhone 14 peut prévenir les secours par satellite

L'autre nouveauté dans ce volet sécurité repose sur la communication satellitaire. En effet, l'iPhone 14 intègre aussi la fonctionnalité Appel d'urgence par satellite. Le principe est simple : en cas de danger dans une zone sans couverture internet ou cellulaire, l'utilisateur pourra se connecter à un satellite via son iPhone 14 pour alerter les secours.

Comme vous pouvez vous en douter, l'iPhone 14 n'embarque évidemment pas une antenne imposante comme peut le proposer Starlink dans son pack d'équipements. Non, Apple a utilisé “des composants sur mesure étroitement intégrés au logiciel”. Néanmoins, les satellites sont des cibles mouvantes qui disposent d'une bande-passante limitée.

De fait, les utilisateurs devront pointer leur smartphone vers un satellite disponible. Pour ce faire, l'appareil intègre un système de guidage. Une fois l'iPhone 14 correctement aligné avec un satellite, l'utilisateur sera amené à répondre à plusieurs questions vitales nécessaires pour évaluer le statut de la personne. On retrouve des questions du type :

Quelle est l'urgence : accident de voiture, maladie ou blessure, crime, perdu ou piégé, feu

Quelqu'un est-il blessé ?

Quelle est la meilleure description de l'urgence ?

Ceci fait, l'utilisateur pourra envoyer un message texte pour apporter des précisions sur sa situation. Bien entendu, toute cette opération peut prendre plusieurs minutes. “Toutefois, les protocoles de communication ne sont pas adaptés à la faible bande-passante des satellites. C'est pourquoi nous avons créé un algorithme de compression sur mesure pour diviser par trois la taille des messages”, explique Ashley Williams, responsable modélisation satellite et simulation chez Apple.

Comme le précise la firme de Cupertino, toutes vos réponses sont ensuite transmises à des centres où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour l'utilisateur. Par ailleurs, notez qu'il sera possible pour les utilisateurs de partager leur position par satellite via l'application Localiser. D'après Apple, les appels d'urgence par satellite seront disponibles aux Etats-Unis et au Canada en novembre 2022, et sera gratuit pendant deux ans pour les propriétaires d'iPhone 14.