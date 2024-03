iPhone : des randonneurs bloqués sauvés en 24 heures grâce à un SOS envoyé par satellite

Un sauvetage éprouvant s'est déroulé cette semaine dans les étendues sauvages de la forêt nationale du Mont Hood, dans l'Oregon, où les secouristes ont travaillé 24 heures sur 24 pour retrouver une famille de randonneurs disparue.

Il n’est pas rare que nous évoquions les capacités de sauvetage du nouveau service SOS d'urgence par satellite d'Apple, mis en place à partir de l’iPhone 14, et celui-ci vient de sauver une nouvelle famille. Les événements dramatiques ont commencé à se dérouler mardi soir lorsque l'un des membres de la famille a utilisé la fonction SOS Urgence pour envoyer un message de détresse aux services d'urgence par satellite.

Selon le bureau du shérif du comté de Clackamas, le message a fourni des données de localisation essentielles qui ont déclenché l'opération de sauvetage de 24 heures. « Vers 19 h 30, un membre du groupe a contacté le central en utilisant la fonction SOS d'urgence d'un iPhone d'Apple », a déclaré le bureau du shérif. « La famille avait parcouru près de 13 km et gagné plus de 1000 mètres d'altitude ».

Les SOS d’urgence de l’iPhone sauvent une nouvelle famille

Malgré les coordonnées fournies par le ping satellite de l'iPhone, les sauveteurs ont dû batailler pour localiser le groupe en détresse en raison des conditions météorologiques difficiles et du terrain accidenté. Les équipes de recherche et de sauvetage n'ont pu entrer en contact qu'aux alentours de 6 heures le lendemain matin.

« Des équipes au sol ont été déployées et ont pu atteindre la famille composée de quatre adultes et de deux mineurs », ont indiqué les autorités. « Ils avaient froid, étaient mouillés et déshydratés, mais allaient bien par ailleurs ». À partir de là, le sauvetage est devenu un test de coordination logistique, avec des ressources supplémentaires telles qu'un hélicoptère et un véhicule de neige appelés à extraire en toute sécurité les randonneurs épuisés. Après une opération qui a duré des heures, toute la famille a finalement été ramenée au centre de commandement vers 19h30 mercredi.

La famille peut donc remercier les SOS d'urgence par satellite d'Apple, qui représente un véritable filet de sécurité dans l'arrière-pays lorsque la couverture cellulaire est inexistante. Ce service permet aux appareils de rester en contact avec les services d'urgence en communiquant avec des satellites en orbite basse. Grâce à un codec de compression personnalisé, cette fonction permet d'envoyer des messages jusqu'à trois fois plus petits afin de surmonter les contraintes de bande passante des satellites. Elle peut donc partager l'emplacement d'un appareil avec précision dans les situations où chaque minute compte.