Phonandroid vous souhaite une excellente année 2022 !

Au nom de toute l'équipe de Phonandroid, je vous présente tous nos vœux pour 2022 ! Nos espérons que ce nouvel an vous apporte tout ce qu'il y a de meilleur, et qu'il nous fera oublier ces deux dernières années de crise sanitaire dont on aurait pu se passer sans regret.

Toute l'équipe de Phonandroid vous souhaite une très, mais alors une très bonne année 2022 ! Joie, bonheur, santé, prospérité, richesse… Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux pour les douze mois à venir (et au-delà !). Comme l'an passé, 2021 aura été marquée par la crise sanitaire, qui semble décidément interminable. On espère que le bout du tunnel n'est plus très loin, désormais. Car le monde de la tech, comme les autres, a fait les frais de la pandémie.

Pénuries de composants, reports de sorties de produits, annulations de salon, augmentation des prix, scalpers dans les coulisses… Difficile pour les constructeurs de réussir à nous offrir de nouveaux produits qui tiennent toutes leurs promesses en temps et en heure. Et pourtant, certains ont réussi l'exercice avec brio ! Voici donc un bilan des sorties et des annonces qui nous ont marqués en 2021. Et si vous pensez que nous en avons oublié certains, n'hésitez pas à en débattre avec nous et à nous laisser un petit commentaire en bas de page, cela fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à venir discuter sur le site.

Smartphones : vitesse de charge, photo et design sont les maîtres-mots de 2021

Malgré une année plutôt morose en termes d'innovations, les constructeurs de smartphones ont réussi à nous étonner à plus d'un titre. Il ne fait aucun doute que les pliables ont réussi à tirer magistralement leur épingle du jeu. Les prix commencent à baisser, la technologie est désormais mieux maîtrisée… En conséquence de quoi, Samsung est parvenu à renouveler ses deux smartphones pliables en nous en mettant plein la vue. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ont vraiment tout pour plaire, tant au niveau des performances, que de leur écran et de leur certification IPX8. Mention spéciale au Z Flip 3, qui profite d'un faible encombrement et qui n'a pas manqué de séduire toutes les personnes autour de nous.

Les autres constructeurs ne sont pas en reste, puisque Oppo nous a livré un smartphone quasi parfait sur toute la ligne : le FindX 3 Pro a été l'une des vraies bonnes surprises de l'année et reste, plus de 9 mois après sa sortie, le modèle le plus équilibré de 2021. Et que dire de Xiaomi, qui nous a littéralement bluffés son Mi 11 Ultra, un monstre de puissance doté d'un superbe écran, ou avec son 11T Pro et sa charge ultra rapide de… 120 W ? Nous avons fait le test, et nous pouvons vous assurer que le smartphone est bel et bien capable de se recharger en 17 minutes seulement.

Enfin, saluons les efforts de Google pour faire de ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro des smartphones qui ne ressemblent à aucun autre, et qui sont les premiers à profiter d'une puce conçue entièrement par Google. Qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut rester insensible devant ce design qui repousse les limites. Sans compter sur le fait que les deux smartphones sont certainement parmi les meilleurs appareils niveau photo. On espère simplement que Google parviendra à résoudre les petits bugs qui sont venus gâcher la vie de certains utilisateurs des Pixel 6 et 6 Pro.

La Steam Deck est retardée, mais la Switch OLED est dans les temps

S'il est toujours aussi difficile de se procurer une Xbox Series X ou une PS5 plus d'un an après leur sortie, Nintendo a profité de la pénurie de ses concurrents pour lancer une nouvelle déclinaison de sa console portable/de salon. La Switch OLED bénéficie comme son l'indique d'un écran OLED, qui lui offre un bien meilleur contraste et une qualité d'image inégalée pour une portable. Elle bénéficie également d'un stockage interne doublé par rapport à la 1re génération, d'une meilleure autonomie, d'un nouveau pied vraiment bien pensé et de deux haut-parleurs plus puissants. Bref, sans être une toute nouvelle console, la Switch OLED remplace aisément dans le coeur des joueurs que nous sommes le 1er modèle en raison de ses nombreux atouts.

Mais surtout, on a hâte maintenant de voir débarquer le Steam Deck, la console portable de Valve qui devait arriver en fin d'année 2021, et dont la sortie a finalement été repoussée à février 2022. L'appareil devrait non seulement permettre de jouer à l'impressionnante logithèque de Steam (mais uniquement les jeux compatibles Proton), mais également offrir la possibilité d'installer des logiciels tiers et même d'autres systèmes d'exploitation. En conséquence de quoi, on devrait pouvoir y installer des jeux issus de stores comme le Microsoft Store, de Battle.net de GOG, de l'Epic Games Store, etc.

Microsoft crée la surprise en sortant Windows 11

S'il y a bien une annonce que l'on n'attendait pas du tout en début d'année 2021, c'est bien la sortie de Windows 11. Annoncée en juin dernier, cette version du système d'exploitation fait le plein de nouveautés, tout en restant dans la continuité de Windows 10. L'application Paramètres fait peau neuve, l'Explorateur subit un bon coup de lifting… Tandis que la barre des tâches et le menu Démarrer (appelez-le désormais Ecran de démarrage) profitent de possibilités inédites. Le lancement de l'OS ne s'est pourtant pas fait dans la douceur, puisque le système d'exploitation exige une puce TPM 2.0, un composant qui fait défaut aux anciens PC. Microsoft a cependant revu sa copie et a annoncé que le système d'exploitation peut désormais être installé sur une machine dépourvue de la fameuse puce.

Malgré quelques bugs agaçants les premières semaines qui ont suivi sa sortie, Windows 11 a finalement résolu ses problèmes. Après 3 mois d'utilisation intensive depuis la version sortie le 5 octobre 2021, nous pouvons le dire : Windows 11 est stable et bien pensé, et il fonctionne aussi bien sur une machine hyper récente que sur un PC vieux de 10 ans. Et pouvoir lancer des applications Android sans faire appel à un logiciel tiers est un vrai bonheur. Vivement que cette fonctionnalité soit disponible dans la prochaine version du système d'exploitation et qu'elle ne soit plus l'apanage des utilisateurs du programme Windows Insider.