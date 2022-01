Elon Musk tease son Tesla Bot, Apple blâme le Bluetooth de ses AirPods, c’est le récap’

Apple considère que les problèmes de son des AirPods 3 sont liés aux limitations du Bluetooth, Elon Musk affirme que son futur robot Tesla Bot sera « un véritable compagnon de vie », des applications de streaming factices sur l’App Store, c’est le récap’ du jour.

AirPods : le Bluebooth limite Apple

Le vice-président d'Apple en charge de l'acoustique a expliqué dans un entretien avec What Hi-Fi que les AirPods 3 ne sont pas révolutionnaires côté son, et qu’Apple rêveraient d’offrir une qualité encore améliorée. Gary Geaves a confié que les limitations de la technologie Bluetooth sont un freins et qu’ils aimeraient « avoir plus de bande passante ». Le vice-président a également suggéré qu’Apple serait en train de travailler sur une façon de contourner et dépasser les limites du Bluetooth à l'avenir.

Lire : AirPods : pour Apple, c’est la faute du Bluetooth si le son est mauvais

« Les Tesla Bot pourraient faire d’incroyables compagnons comme C-3PO ou R2-D2 »

Voici ce qu’a déclaré Elon Musk dans une interview accordée à Lex Fridman. Le milliardaire, qui a annoncé se lancer dans la robotique en août, lève doucement le voile sur ses robots, dont la première fonction sera d’assister son propriétaire en faisant ce qu’on lui demande. Toutefois Elon Musk insiste, il ne s’agira pas seulement d’un assistant, mais bien d’un compagnon de vie et explique que chaque robot pourrait « développer une personnalité unique au fil du temps. […] Cette personnalité pourrait évoluer pour s’adapter à son propriétaire, ou quel que soit le nom qu’on lui donne ».

Lire : Tesla Bot : Elon Musk promet que son robot sera un “incroyable compagnon comme C3PO ou R2D2”

Prenez garde aux fausses applications de streaming sur l’App Store

L’un des développeurs chez Apple, Kosta Eleftheriou s’est exprimé sur le risque encouru par les utilisateurs quand ils téléchargent des applications de streaming sur l’App Store, car bon nombre d’entre elles sont fausses. Les dispositifs de sécurité de la boutique n’empêchent en effet pas toutes les arnaques et les victimes, attirées par des trailers de films, se retrouvent à souscrire à de faux abonnements. Kosta Eleftheriou révèle que ces fausses app « ont accumulé plus de 2 millions de téléchargements et génèrent désormais environ 16 000 téléchargements par jour, soit environ 6 millions de dollars par an ».

Lire : iOS : de fausses applications de streaming arnaquent 2 millions d’utilisateurs et génèrent 5,3 millions d’euros par an