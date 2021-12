Le Snapdragron 8 Gen 1 surchauffe, 500 000 Tesla rappelées pour dysfonctionnements, c’est le récap’

Microsoft révèle pourquoi Windows Update télécharge des versions de pilotes obsolètes, le test du Xiaomi 12 dévoile des problèmes de surchauffe du Snapdragon 8 Gen 1, Tesla rappelle près de 500 000 de ses véhicules afin de corriger de graves problèmes techniques, c’est le récap’ du jour.

Pourquoi Windows Update continue de télécharger de vieilles mises à jour ?

Windows Update existe pour vous permettre de mettre à jour vos pilotes sous Windows 10 et Windows 11, notamment les dernières. Toutefois, dans l’onglet « Mises à jour facultatives », la majorité des drivers datent de plusieurs années et sont complètement obsolètes. Microsoft a justifié ce problème par le fait que les différentes catégories de pilotes doivent pouvoir cohabiter et explique que “C'est nécessaire, car il s'agit d'un utilitaire de support qui ne doit pas écraser d'autres pilotes. […]”.

Lire : Windows 10 et 11 : voilà pourquoi Windows Update télécharge des mises à jour de pilotes obsolètes

La puce Snapdragon 8 Gen 1 victime de surchauffe

Les tests du Xiaomi 12 Pro, propulsé par le Snapgragon 8 Gen 1, ont malheureusement révélé que le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm souffre de gros problèmes de surchauffe, comme c’était déjà le cas de son prédécesseur, le Snapdragon 888. Les performances semblent avoir été bridées à 40%, et lorsque le benchmark CPU Throttling Test a tenté de pousser le smartphone à 60% de sa puissance, le processeur atteignait déjà les 44 degrés. Ces problèmes de surchauffe pourraient être dus à l’utilisation d’une gravure 4LPX par Samsung.

Lire : Xiaomi 12 Pro : déjà testé, le smartphone dévoile le gros problème de la puce Snapdragon 8 Gen 1

500 000 Tesla rappelées par le constructeur

Suite au constat de l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière (NHTSA) qui a repéré de nombreux soucis techniques majeurs sur les Model 3 et Model S, Tesla a du rappelé 475 000 de ses voitures électriques. C’est le plus grand rappel de l’histoire de Tesla, qui devra donc corriger notamment deux dysfonctionnements majeurs : un problème de verrouillage du coffre avant et un défaut d’assemblage qui entraîne un risque pour la caméra de recul.

Lire : Tesla rappelle près de 500 000 Model 3 et S pour de graves problèmes techniques