Apple TV+ : regardez gratuitement la nouvelle saison de Slow Horses avec l’offre d’essai de 7 jours

Severance, The Morning Show, Ted Lasso, Silo, The Studio… Apple TV+ regorge de séries TV de grande qualité. Et Slow Horses fait partie de cette liste prestigieuse. Vous ne connaissez pas encore la série ou vous voulez regarder la cinquième saison qui sort ce mercredi 24 septembre ? Vous avez de la chance, vous pouvez profiter en ce moment d’une offre d’essai d’une semaine gratuite sur Apple TV+.

Cliquez ici pour profiter d’une semaine gratuite à Apple TV+

Pour cette rentrée, Apple TV+ a marqué un grand coup en sortant coup sur coup la quatrième saison de The Morning Show et la cinquième saison de Slow Horses. La plateforme de streaming a aussi triomphé aux Emmy Awards 2025, notamment grâce à ses séries phénomènes Severance et The Studio.

Vous ne connaissez pas encore Apple TV+ ? C’est le moment de tester gratuitement la plateforme de streaming grâce à une offre d’essai de 7 jours. Cette semaine offerte vous permettra de découvrir toute la richesse du catalogue de la plateforme de streaming de la marque à la pomme. Une fois l’essai terminé, vous pourrez choisir de résilier votre abonnement puisqu’il est sans engagement. Pour continuer d’en profiter, l’abonnement à Apple TV+ est de 9,99 euros par mois.

Pour rappel, Apple TV+ est bien sûr disponible depuis tous les produits Apple mais pas seulement ! L’application est aussi disponible sur Android. Vous pouvez aussi accéder à la plateforme depuis votre Smart TV, les consoles récentes ou bien directement depuis un navigateur web sur le site tv.apple.com.

Slow Horses, c’est quoi ?

La série Slow Horses est une exclusivité Apple TV+ dont la première saison est sortie en 2022. Elle est basée sur la série de romans “Slough House” de Mick Herron. Au casting, on retrouve des pointures du cinéma puisque le rôle principal est porté par l’excellent Gary Oldman, accompagné par Kristin Scott Thomas entre autres. La série a très vite rencontré le succès, tant et si bien que nous en sommes déjà à la saison 5 et que les saisons 6 et 7 sont déjà signées.

Slow Horses est une série d’espionnage qui mêle le drame et l’humour noir. On y suit une équipe d’espions ratés du MI5. Plutôt que d’être simplement virés des services secrets britanniques, ils sont mis au placard dans un service surnommé Slough House (ou l’Étable en français). Pour les occuper, on leur assigne des tâches administratives sans intérêt. Pourtant, ses rebuts du MI5 vont se retrouver impliqués dans une affaire de kidnapping qui met en danger la sécurité du pays.

