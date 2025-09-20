Apple TV+ : Profitez des 7 jours d’essai gratuits pour regarder Severance, la série phénomène

Si vous n’avez pas encore regardé Severance, vous en avez forcément déjà entendu parler. C’est l’une des meilleures séries du moment et sa saison 2 vient d’être récompensée par 8 Emmy Awards. Pour la regarder, vous pouvez profiter d’une offre d’essai gratuite d’une semaine à la plateforme Apple TV+. On vous explique tout.

Cliquez ici pour profiter d’une semaine gratuite à Apple TV+

Cette année a été marquée par l’arrivée tant attendue de la deuxième saison de la série Severance. Cette série Apple TV+ est un véritable ovni avec un concept super original qui amène une intrigue passionnante et une ambiance très particulière.

Severance a séduit de très nombreux fans de séries et sa saison 2 a confirmé sa popularité puisqu’elle vient de faire une razzia aux Emmy Awards avec pas moins de 27 nominations et 8 prix remportés.

Où peut-on regarder Severance ?

La série est une exclusivité Apple TV+. Il faut donc s’inscrire à la plateforme de streaming de la marque à la pomme pour pouvoir la regarder. Et bonne nouvelle, vous pouvez profiter en ce moment d’une offre d’essai gratuite de 7 jours. Vous pourrez donc en profiter pour binge-watcher les deux saisons de Severance.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir la richesse du catalogue d’Apple TV+ qui se démarque par la qualité de ses séries. Vous pourrez regarder notamment The Morning Show (la quatrième saison vient de sortir), Ted Lasso, Silo ou encore The Studio qui a également été récompensé aux Emmy Awards en remportant le prix de la meilleure série comique.

Une fois votre semaine d’essai gratuite terminée, vous pourrez faire le choix de mettre fin à votre abonnement puisqu’il s’agit d’une offre sans engagement. Et si vous souhaitez continuer de regarder les séries et films disponibles sur Apple TV+, l’abonnement vous coûtera 9,99 euros par mois.

Severance, c’est quoi ?

Sortie en 2022, la première saison a surpris et passionné les fans de séries qui ont dû prendre leur mal en patience puisqu’il aura fallu attendre presque 3 ans avant l’arrivée de la deuxième saison.

Ben Stiller est l’un des producteurs de la série, mais il a aussi réalisé 11 épisodes des deux saisons. Au casting, on trouve Adam Scott qui joue le rôle principal, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Christopher Walken, Tramell Tillman et Patricia Arquette entre autres.

La série se passe dans un univers alternatif dans une multinationale énigmatique : Lumon Industries. Certains employés volontaires (ou forcés de l’être) subissent une procédure appelée Severance (en français : dissociation).

Leur esprit et leur mémoire sont scindés en deux identités : une consacrée uniquement pour la journée de travail, l’autre pour la vie personnelle. Ainsi, chaque personnalité développe son propre caractère, ses souvenirs distincts et suit son propre destin sans avoir aucune idée de ce que fait l’autre. On suit l’histoire de Mark Scout, un cadre endeuillé, qui découvre que cette cloison entre ses deux identités cache un programme bien plus sombre.

