Captain America revient en force : Brave New World arrive enfin sur Disney+ !

Chaque mois, la plateforme de streaming Disney+ s’enrichit de nouvelles séries et de nouveaux films. Les abonnés peuvent découvrir des programmes exclusifs, des films cultes, des blockbusters récents… Pour le mois de novembre, nous avons ainsi le plaisir de pouvoir regarder Captain America : Brave New World.

Avec l’hiver qui arrive, les nuits sont de plus en plus longues. Alors pour s’occuper pendant cette période de l’année, rien de mieux que de se blottir au fond de son canapé avec une couverture confortable et une boisson chaude pour regarder des films et séries.

Disney+ l’a bien compris en proposant ce mois-ci de nombreux programmes. Vous pourrez voir des films de Noël bien évidemment comme Le Grinch ou Last Christmas. Vous avez aussi la possibilité de voir ou revoir des comédies cultes telles que Brice de Nice, OSS 117 ou encore Papa ou Maman. Et si vous voulez binge-watcher une série, les possibilités ne manquent pas avec entre autres Montmartre, All’s Fair, ou encore The Rookie.

Mais le film évènement ce mois-ci est un nouvel opus de la franchise Marvel puisqu'il s’agit du très attendu Captain America : Brave New World qui vient tout juste de sortir sur la plateforme. On vous en dit plus sur le 35ème film issu de l’univers si riche des super-héros Marvel.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A DISNEY+

Captain America : Brave New World, le film événement débarque sur Disney+

Vous êtes fans du Marvel Cinematic Universe et vous ne ratez aucun film de la franchise ? Ou bien vous voulez juste regarder un film d’action efficace et impressionnant ? Vous êtes au bon endroit dans les deux cas. Ce film sera en effet tout aussi intéressant si vous êtes un fan des Avengers ou bien si vous voulez regarder un blockbuster grand public avec des scènes d’action à couper le souffle et une intrigue captivante.

Dans ce quatrième épisode de Captain America au cinéma, c’est une petite révolution qui s’opère puisque le mythique Steve Rogers est remplacé par Sam Wilson en tant que Captain America. Sam Wilson n’est pas un inconnu pour autant puisqu’il incarnait Falcon dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver, aussi disponible sur Disney+.

Et pour ses débuts avec le costume de Captain America, Sam Wilson ne va pas chômer puisqu’il va être pris dans un complot international qui implique le président des États-Unis, Thaddeus Ross, interprété par ni plus ni moins que Harrison Ford.

Si le film marque un tournant du MCU avec la volonté de mettre en place des nouveaux Avengers, il reste un spectacle très fun même si vous n’avez pas vu tous les autres films Marvel déjà sortis. Si vous voulez passer une bonne soirée sans prise de tête, Captain America : Brave New World est un excellent choix.