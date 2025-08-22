Ligue1+ : vite, l’abonnement est à un meilleur prix sur Prime Video pour voir la Ligue 1 McDonald’s !

La LFP vient de lancer sa toute nouvelle plateforme pour regarder les matchs du championnat de France : Ligue1+. Après le raté de l’aventure DAZN, cette nouvelle plateforme veut devenir un incontournable pour les fans de foot.

Le 15 août dernier, la nouvelle saison de Ligue 1 McDonald’s débutait et avec elle une nouvelle plateforme audiovisuelle. En effet, la Ligue de Football Professionnelle qui gère les droits TV et numériques du championnat de France est à l’origine de Ligue1+ qui diffusera chaque week-end 8 matchs en direct, 2 magazines et un match en différé. Ce sont pas moins de 20 heures de foot en direct que vous pourrez regarder du vendredi au dimanche.

La plateforme diffusera notamment les 10 affiches les plus attendues de la saison comme les chocs entre le PSG et l’OM mais aussi ceux entre le PSG et l’OL ou encore ceux entre l’OM et l’OL. Pour compléter le tout, la chaîne proposera des avants-matchs animés par de nombreux experts.

Il est bien sûr possible de s’abonner directement à la plateforme lancée par LFP Media, en ligne ou bien via votre FAI. Mais il existe une solution pour payer votre abonnement moins cher ! Pour cela, il faut passer par la plateforme Prime Video. Et bonne nouvelle, vous n’avez même pas besoin d’être abonné à Prime Video pour profiter de ces tarifs plus avantageux. On vous explique tout.

Prime Video propose un abonnement moins cher à Ligue1+

Amazon Prime Video n’est pas une plateforme inconnue pour les fans de football puisque c’est elle qui a diffusé le championnat de France avant que les droits soient racheté par DAZN.

Si le géant américain n’a pas repris les droits suite au désastre DAZN, il reste un partenaire privilégié de la LFP. Ainsi, Amazon a négocié pour pouvoir proposer une offre promotionnelle particulièrement intéressante.

Alors que l’abonnement de base est disponible à partir de 14,99 euros par mois sur le site officiel de Ligue1+ (avec un engagement de 12 mois), vous pourrez profiter de ce même abonnement pour seulement 12,99 euros par mois en passant par Prime Video (toujours avec un engagement d’un an). Mais attention, cette offre se termine le 31 août. Passé cette date, il sera trop tard. Après l’engagement de 12 mois, l’abonnement passera automatiquement au tarif de 14,99 euros, mais vous pourrez alors vous désabonner si vous le souhaitez.