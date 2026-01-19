L’iPhone 18 coûtera sûrement plus cher, même Apple ne peut rien contre la pénurie de RAM

On pensait Apple capable de résister à la hausse générale des prix des composants, mais il semblerait que la firme soit “contrainte” de la répercuter sur l'iPhone 18. Le prochain smartphone à pomme coûterait ainsi plus cher que son prédécesseur, notamment les modèles avec le plus de stockage.

La situation catastrophique du marché de la RAM et de la mémoire dans son ensemble n'a pas fini d'impacter le secteur de la tech. Si plusieurs constructeurs de smartphones Android, tel que Samsung et Xiaomi, ont d'ores et déjà annoncé que leur prochain flagship coûtera plus cher qu'en 2025, les utilisateurs d'iPhone avaient encore bon espoir d'être épargnés par cette inflation record.

Un espoir pas totalement infondé. En effet, la situation d'Apple est légèrement différente de celle de ses concurrents, la firme bénéficiant de contrats exclusifs avec les fournisseurs et d'une chaîne d'approvisionnement unique. Malheureusement, il semblerait que même la marque à la pomme n'échappe pas à l'ampleur du phénomène. C'est en tout cas ce que suggère le leaker coréen yeux1122 qui, dans un récent rapport, prévoit une hausse des prix significative pour l'iPhone 18.

Apple devrait augmenter les prix pour son iPhone 18

En se basant sur les analyses de Citigroup, Bank of America et J.P. Morgan Research, le leaker en arrive effectivement à la conclusion que l'iPhone 18 coûtera plus cher que son prédécesseur. Selon lui, Apple appliquerait une hausse gradée en fonction des modèles. Ainsi, l'iPhone 18 standard serait commercialisé au même prix que son équivalent chez l'iPhone 17. En revanche, l'augmentation des prix se verra sur les versions supérieures.

yeux1122 affirme notamment que cette inflation sera d'autant plus visible sur les modèles avec le plus de capacité de stockage, ce qui est prévisible au vu de la situation actuelle. Autrement dit, plus vous souhaiterez de stockage, plus il faudra faire chauffer le compte en banque. Ceci étant dit, il est encore tôt pour paniquer. Dans le meilleur des cas, nous sommes encore à plusieurs mois de la sortie de l'iPhone 18. Compte tenu du fait qu'il est encore possible que le smartphone ne sorte pas cette année, les choses ont encore toutes leurs chances de changer.

