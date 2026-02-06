Hausse de prix pour la PS5 ? Sony subit aussi la pénurie de RAM

Sony évoque la situation de pénurie de RAM et les conséquences sur la production des PS5. Le constructeur va essayer de “minimiser l'impact” sur le consommateur, mais ne fait pas de promesses.

PS5 Pro
Crédit : Phonandroid

Sony vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale. Alors que Nintendo a communiqué que le prix de la Switch 2 n'allait pour le moment pas augmenter à cause de la pénurie de RAM,on attendait une prise de parole de son concurrent à ce sujet, le public craignant une hausse tarifaire de la PS5 et de la PS5 Pro. On y voit désormais un peu plus clair sur la stratégie que va adopter le groupe nippon.

“Compte tenu de la phase de notre cycle de vie des consoles, notre stratégie de vente de matériel peut être ajustée avec souplesse, et nous avons l'intention de minimiser l'impact de l'augmentation des coûts de la mémoire sur ce segment à l'avenir en priorisant la monétisation de la base installée à ce jour et en nous efforçant d'accroître encore nos revenus issus des logiciels et des services réseau”, explique Sony. Autrement dit, la firme peut absorber la hausse des coûts de production et diminuer ses marges sur les ventes de consoles dans une certaine mesure, tant qu'elle peut s'y retrouver en améliorant ses revenus sur la vente de jeux et d'abonnements comme le PlayStation Plus.

Sony se montre rassurant pour le prix et la disponibilité des PS5

“Concernant l'approvisionnement en mémoire, nous sommes déjà en mesure de garantir la quantité minimale nécessaire pour gérer la période des ventes de fin d'année du prochain exercice. À l'avenir, nous comptons poursuivre les négociations avec différents fournisseurs afin de garantir un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande de nos clients”, ajoute Sony dans son rapport financier. On comprend ici que le constructeur a sécurisé suffisamment de mémoire pour produire des PS5 jusqu'à la fin de l'année 2026. On peut donc espérer qu'il n'y ait pas de problèmes de stock ou des augmentations de prix dans les prochains mois.

Sony se préserve toutefois bien de promettre qu'il n'y aura aucune hausse de tarif pour ses PS5 dans le futur. Les négociations avec les fournisseurs de mémoire sont tendues et il n'est plus possible de réserver des composants à long-terme.

La PlayStation 5 a dépassé les 92 millions d'unités vendues et le PlayStation Store a battu un record de chiffre d'affaire, “principalement grâce à la contribution des grands titres de franchises tierces et des nouvelles sorties à succès”. On imagine que le portage de jeux Xbox y a contribué.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

“Beaucoup plus d’appareils Android” vont devenir compatibles avec AirDrop

L’interopérabilité entre AirDrop et Quick Share va s’étendre au-delà des seuls smartphones Google Pixel. De nouveaux appareils seront prochainement compatibles. En fin d’année dernière, Google réalisait un tour de force…

Honor est le fabricant de smartphones dont les ventes progressent le plus dans le monde

Honor a enregistré une très forte croissance de ses ventes en 2025. En Europe, la France reste un marché important pour la marque. Honor se porte bien. Après des années…

Elon Musk prépare-t-il enfin le fameux “Tesla Phone” avec Starlink intégré ?

Elon Musk ne compte pas s’arrêter aux fusées et à l’internet par satellite. SpaceX envisagerait de créer son propre smartphone, connecté directement à Starlink. L’appareil permettrait de se passer totalement…

Amazon Prime Video : voici les nouveaux films et séries en février 2026

Amazon a révélé la liste des films et séries qui rejoignent le catalogue de son service de streaming en février 2026. Et comme tous les mois, nous vous faisons un…

L’excellent Samsung Galaxy S25 est 400 € moins cher grâce à ces 3 offres cumulables !

Les promotions des soldes sont maintenant terminées, mais Carrefour a décidé de jouer les prolongations avec une offre irrésistible sur le Galaxy S25. Normalement en vente à 899 €, vous…

La matière noire est-elle encore insaisissable ? Cette particule « impossible » venue de l’espace en serait la clé

Les scientifiques ont détecté en 2023 une particule « impossible ». Sa charge énergétique est si extrême qu’elle bouleverse les modèles établis. Pour tenter de l’expliquer, les chercheurs avancent une hypothèse ambitieuse….

Orange TV accueille de nouvelles chaînes et ça devrait ravir les amateurs de sport

Orange TV change sa numérotation et en profite pour intégrer de nouvelles chaînes dans son offre. Les suiveurs de la Ligue 1 ou des JO d’hiver sont particulièrement bien servis. …

TV

Spotify s’attaque à Amazon avec un pari étonnant

Spotify ne se contente plus de la musique et des podcasts. La plateforme prépare une incursion surprenante sur un terrain que l’on pensait réservé à Amazon. Spotify a démarré l’année…

Pourquoi l’écran de l’iPhone Fold pourrait être plus résistant et durable que celui des smartphones pliables de Samsung

L’iPhone Fold pourrait être équipé d’un film d’écran plus performant que ce que propose Samsung avec ses propres smartphones pliables. Mais un tel composant a aussi un coût plus élevé. …

Google Photos : grâce à ce raccourci, fini la galère pour retrouver les photos stockées sur votre smartphone

Si retrouver les photos et vidéos sauvegardées directement sur votre téléphone s’apparente à un parcours du combattant, ce nouveau raccourci au sein de Google Photos devrait vous faciliter la vie….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.