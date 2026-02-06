Hausse de prix pour la PS5 ? Sony subit aussi la pénurie de RAM

Sony évoque la situation de pénurie de RAM et les conséquences sur la production des PS5. Le constructeur va essayer de “minimiser l'impact” sur le consommateur, mais ne fait pas de promesses.

Sony vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale. Alors que Nintendo a communiqué que le prix de la Switch 2 n'allait pour le moment pas augmenter à cause de la pénurie de RAM,on attendait une prise de parole de son concurrent à ce sujet, le public craignant une hausse tarifaire de la PS5 et de la PS5 Pro. On y voit désormais un peu plus clair sur la stratégie que va adopter le groupe nippon.

“Compte tenu de la phase de notre cycle de vie des consoles, notre stratégie de vente de matériel peut être ajustée avec souplesse, et nous avons l'intention de minimiser l'impact de l'augmentation des coûts de la mémoire sur ce segment à l'avenir en priorisant la monétisation de la base installée à ce jour et en nous efforçant d'accroître encore nos revenus issus des logiciels et des services réseau”, explique Sony. Autrement dit, la firme peut absorber la hausse des coûts de production et diminuer ses marges sur les ventes de consoles dans une certaine mesure, tant qu'elle peut s'y retrouver en améliorant ses revenus sur la vente de jeux et d'abonnements comme le PlayStation Plus.

Sony se montre rassurant pour le prix et la disponibilité des PS5

“Concernant l'approvisionnement en mémoire, nous sommes déjà en mesure de garantir la quantité minimale nécessaire pour gérer la période des ventes de fin d'année du prochain exercice. À l'avenir, nous comptons poursuivre les négociations avec différents fournisseurs afin de garantir un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande de nos clients”, ajoute Sony dans son rapport financier. On comprend ici que le constructeur a sécurisé suffisamment de mémoire pour produire des PS5 jusqu'à la fin de l'année 2026. On peut donc espérer qu'il n'y ait pas de problèmes de stock ou des augmentations de prix dans les prochains mois.

Sony se préserve toutefois bien de promettre qu'il n'y aura aucune hausse de tarif pour ses PS5 dans le futur. Les négociations avec les fournisseurs de mémoire sont tendues et il n'est plus possible de réserver des composants à long-terme.

La PlayStation 5 a dépassé les 92 millions d'unités vendues et le PlayStation Store a battu un record de chiffre d'affaire, “principalement grâce à la contribution des grands titres de franchises tierces et des nouvelles sorties à succès”. On imagine que le portage de jeux Xbox y a contribué.