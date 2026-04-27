Pédaler à 120 km/h sur autoroute, c’est le pari fou de cette startup française

Le Vigoz de Cixi revient avec un nouveau prototype et de nouvelles précisions techniques. Ce tricycle électrique français n'a pas de volant, mais il peut rouler sur autoroute. Et oui, il faut toujours pédaler.

cixi vigoz
Source : Cixi

La mobilité électrique ne se limite plus aux voitures et aux vélos classiques. De nouveaux concepts cherchent à s'installer entre ces deux mondes. Nous avions déjà présenté le Vigoz, ce tricycle électrique français qui ambitionne de doubler des voitures en pédalant. La startup Cixi en dévoile aujourd'hui un nouveau prototype.

Le Vigoz fait parler de lui depuis plusieurs mois. Un précédent article montrait que ce véhicule pouvait rouler à 120 km/h sur autoroute en pédalant. Cixi publie de nouvelles données sur ses caractéristiques et sa conception. Le projet entre désormais dans une phase plus avancée.

vigoz cixi
Source : Cixi

Le nouveau prototype du Vigoz mesure 3,5 mètres et s'incline automatiquement dans les virages

Le Vigoz de Cixi affiche désormais des dimensions officielles. Cixi annonce 350 cm de long, 165 cm de haut et 154 cm de large. Cette hauteur le rend visible depuis les autres véhicules sur la route. Son moteur électrique arrière est alimenté par une batterie de 22 kWh. Le tricycle affiche 160 km d'autonomie et 120 km/h en pointe. La recharge s'effectue via un port Type 2. Pour avancer, le conducteur doit pédaler en permanence. Le système PERS est un pédalier sans chaîne qui convertit l'effort physique en électricité. Il contrôle également la vitesse et permet de reculer.

Le Vigoz dispose de deux portes et accueille deux personnes. Sa barre de direction s'abaisse automatiquement à l'ouverture de la porte. Le tricycle s'incline de façon autonome dans les virages. À l'arrière, des points Isofix permettent l'installation d'un siège enfant homologué. Le coffre s'agrandit en rabattant le dossier arrière. Des ceintures trois points sont de série. L'engin ne propose ni airbags ni climatisation, mais des ventilateurs sont intégrés aux sièges.

Cixi n'a communiqué ni date de lancement ni tarif. Le Vigoz sera proposé uniquement par abonnement, sans vente directe. Selon les marchés, son utilisation nécessitera un permis voiture ou un permis combiné moto légère. Développé depuis 2015, le projet avance à son rythme. Les ambitions restent intactes, et la startup confirme une homologation visée sur toutes les routes publiques, autoroutes comprises.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Windows 11 : la nouvelle barre des tâches vous agace ? Voici comment retrouver les bons vieux designs sur votre PC

Si Windows 11 a des qualités indéniables, de nombreux utilisateurs regrettent toujours certains éléments des précédentes versions de l’OS de Microsoft. La barre des tâches en fait partie. Avis aux…

Le Xiaomi 17T sortirait plus tôt que prévu et on connait déjà une partie de sa fiche technique

Il faudrait attendre moins longtemps que prévu pour voir le Xiaomi 17T arriver sur le marché. Déjà certifié et testé sur Geekbench, plusieurs de ses caractéristiques techniques sont connues. Chaque…

Test Asus Zenbook Duo (2026) : au-delà du concept, un vrai produit

Le concept Zenbook Duo semble avoir rencontré du succès. Asus réitère avec le Zenbook Duo de 2026, dont la puce Intel Core Ultra 300 le transforme enfin en appareil complet….

Galaxy Glasses : découvrez le look des premières lunettes connectées de Samsung

Samsung va bientôt lancer ses premières lunettes connectées boostées à l’IA. Leur design a fuité, on sait donc à quoi elles vont ressembler. Les Galaxy Glasses, nom supposé des futures…

La caméra de surveillance Tapo C230 3K chute à moins de 30 €, équipez-vous à petit prix !

Et si vous pouviez toujours garder un œil chez vous quand vous vous absentez ? C’est un super pouvoir qui peut faire rêver et c’est pourtant à la portée de…

Vous ne les confondrez plus : découvrez le nouveau look des icônes des applications de Google

Google préparerait une actualisation majeure des icônes de ses applications. Après Photos et Maps, la suite Workspace pourrait également en profiter. En plus de permettre une meilleure distinction des applications,…

Dreame L10s Ultra Gen 2 : grosse chute de prix sur l’excellent aspirateur robot, c’est une affaire !

Vous rêvez de vous offrir un aspirateur robot pour nettoyer les sols à votre place ? Les modèles les plus efficaces sont généralement hors de prix. Mais en ce moment,…

Google alerte sur un groupe de hackers qui vole vos identifiants avec une ruse redoutable

Un nouveau groupe de hackers inonde d’abord votre boîte mail de spam, puis vous contacte sur Microsoft Teams en se faisant passer pour le support informatique. Un simple clic suffit…

Bouygues Telecom : forfait ultra généreux et nouveau smartphone tous les 2 ans, voici 2 offres à ne pas manquer !

Bouygues Telecom vient de dévoiler deux nouvelles offres très intéressantes : Smart Change 24 mois qui permet de changer son smartphone tous les deux ans et le forfait Mega BiG…

Samsung Galaxy Z Fold Wide : un premier aperçu enfin dévoilé grâce au prototype de design

Les prochains smartphones pliants de Samsung devraient être présentés cet été et leurs prototypes de design viennent de fuiter. S’ils abondent dans le sens des précédents rendus des Galaxy Z…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.