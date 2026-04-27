Pédaler à 120 km/h sur autoroute, c’est le pari fou de cette startup française

Le Vigoz de Cixi revient avec un nouveau prototype et de nouvelles précisions techniques. Ce tricycle électrique français n'a pas de volant, mais il peut rouler sur autoroute. Et oui, il faut toujours pédaler.

La mobilité électrique ne se limite plus aux voitures et aux vélos classiques. De nouveaux concepts cherchent à s'installer entre ces deux mondes. Nous avions déjà présenté le Vigoz, ce tricycle électrique français qui ambitionne de doubler des voitures en pédalant. La startup Cixi en dévoile aujourd'hui un nouveau prototype.

Le Vigoz fait parler de lui depuis plusieurs mois. Un précédent article montrait que ce véhicule pouvait rouler à 120 km/h sur autoroute en pédalant. Cixi publie de nouvelles données sur ses caractéristiques et sa conception. Le projet entre désormais dans une phase plus avancée.

Le nouveau prototype du Vigoz mesure 3,5 mètres et s'incline automatiquement dans les virages

Le Vigoz de Cixi affiche désormais des dimensions officielles. Cixi annonce 350 cm de long, 165 cm de haut et 154 cm de large. Cette hauteur le rend visible depuis les autres véhicules sur la route. Son moteur électrique arrière est alimenté par une batterie de 22 kWh. Le tricycle affiche 160 km d'autonomie et 120 km/h en pointe. La recharge s'effectue via un port Type 2. Pour avancer, le conducteur doit pédaler en permanence. Le système PERS est un pédalier sans chaîne qui convertit l'effort physique en électricité. Il contrôle également la vitesse et permet de reculer.

Le Vigoz dispose de deux portes et accueille deux personnes. Sa barre de direction s'abaisse automatiquement à l'ouverture de la porte. Le tricycle s'incline de façon autonome dans les virages. À l'arrière, des points Isofix permettent l'installation d'un siège enfant homologué. Le coffre s'agrandit en rabattant le dossier arrière. Des ceintures trois points sont de série. L'engin ne propose ni airbags ni climatisation, mais des ventilateurs sont intégrés aux sièges.

Cixi n'a communiqué ni date de lancement ni tarif. Le Vigoz sera proposé uniquement par abonnement, sans vente directe. Selon les marchés, son utilisation nécessitera un permis voiture ou un permis combiné moto légère. Développé depuis 2015, le projet avance à son rythme. Les ambitions restent intactes, et la startup confirme une homologation visée sur toutes les routes publiques, autoroutes comprises.