Doubler des voitures en pédalant ? C’est possible avec ce tricycle électrique français

Cela ressemble à une voiture, mais ce n’en est pas tout à fait une. Imaginé en Haute-Savoie, le Vigoz combine un moteur électrique et un système de pédalage unique. Le résultat promet vitesse, autonomie et une mobilité plus active.

Depuis quelques années, de nouveaux concepts cherchent à réinventer la mobilité quotidienne. Entre vélo électrique, voiture citadine et scooter à trois roues, les frontières s’effacent peu à peu. Le défi reste toujours le même : proposer un véhicule pratique, sûr et écologique. En France, une jeune société a décidé d’aller plus loin avec une idée pour le moins étonnante.

La société Cixi, basée en Haute-Savoie, vient de présenter son prototype baptisé Vigoz. Officiellement classé comme véhicule à trois roues, il combine une motorisation électrique et un pédalier intégré. Le conducteur est installé en position semi-allongée et peut actionner les pédales. Celles-ci ne sont pas reliées directement aux roues mais alimentent un générateur, baptisé PERS (Pedaling Energy Recovery System), qui transforme l’effort humain en électricité pour accompagner le moteur.

Avec ses 160 km d’autonomie, le Vigoz dépasse largement les vélos électriques classiques

Le Vigoz se distingue par des performances étonnantes pour un véhicule de ce type :

Vitesse maximale : 120 km/h

Batterie de 22 kWh offrant jusqu’à 160 km d’autonomie

Recharge complète en environ 6 heures sur prise domestique 220 V

Régénération de la batterie grâce au pédalage et au freinage

Cabine fermée avec ceintures de sécurité 3 points et zones de déformation

Siège passager arrière ou espace pour bagages, animaux ou équipements (skis, camping)

Comparé à d’autres projets comme le Hopper Mobility allemand, présenté comme une alternative à la Citroën Ami, le Vigoz affiche des ambitions bien supérieures. Là où le Hopper se limite à 60 km d’autonomie et un usage essentiellement urbain, le français est conçu pour rouler sur autoroute et offrir des sensations beaucoup plus proche d’une vraie voiture.

Le véhicule reste pour l’instant à l’état de prototype, même si des tests à 100 km/h ont déjà été réalisés avec succès. La version finale doit atteindre 120 km/h et sera proposée sous la forme d’un abonnement, avec un prix encore inconnu. L’entreprise prévoit aussi des réductions de fidélité pour ses abonnés. Pour l’utiliser, il faudra disposer au minimum du permis B1, puisqu’il est homologué comme quadricycle lourd. Une étude récente a montré que la majorité des utilisateurs de vélos électriques se disent satisfaits avec une autonomie de 40 à 120 km par charge, le Vigoz et ses 160 km affichés se positionne largement au-dessus de ces attentes. Produit en Haute-Savoie, il illustre une tendance forte : transformer nos trajets quotidiens en moments actifs et réduire la dépendance aux voitures traditionnelles.