L'entreprise française Cixi dévoile le Vigoz, un véhicule à pédales équipé de 3 roues capable de rouler jusqu'à 120 km/h sur l'autoroute. Et pas besoin d'avoir des jambes en acier pour atteindre cette vitesse.

Vous avez eu une voiture à pédales quand vous étiez petit ? Si oui, vous vous souvenez peut-être avoir roulé à une vitesse folle à certains moments, quand objectivement vous ne deviez pas dépasser les 4 ou 5 kilomètres à l'heure. Et bien figurez-vous que l'entreprise française Cixi vous donne l'occasion de monter à nouveau dans un véhicule similaire et de battre (de loin) votre record. Le Vigoz, visible sur la photo servant d'illustration à cet article, est une voiture électrique à pédales capable d'atteindre les 120 km/h à la force de vos jambes.

Vous vous en doutez, le pédalier n'est pas ordinaire. Déjà il est sans chaîne, contrairement à celui d'un vélo par exemple. Ensuite, il convertit l'énergie produite par votre mouvement en énergie servant à alimenter le moteur et, in fine, faire avancer la voiture. Enfin, vous pouvez choisir un niveau de puissance pour ajuster l'intensité de pédalage nécessaire. Plus le niveau est haut, moins vous devrez pédaler “fort” pour arriver et maintenir une vitesse élevée.

Pédaler suffit pour atteindre 120 km/h avec cette voiture électrique à 3 roues

Bien que vous soyez dans une position semi-allongée, le Vigoz place votre tête à environ 130 cm au-dessus du sol. Cela correspond à celle à laquelle elle serait dans un SUV. Pas de volant ou de guidon pour tourner : il faut jouer sur les poignées placées au niveau de vos mains afin de d'incliner les roues du véhicule. Pour ralentir, freiner, voire reculer, vous devez pédaler en arrière.

Côté place, le Vigoz permet d'accueillir un passager, un animal ou un gros objet derrière vous. La batterie de 22 kWh promet 160 km d'autonomie, sachant que la recharge complète prend 6 heures sur une prise standard de 220 V. Freiner et pédaler rechargent un peu la batterie.

Pour le moment, la date d'ouverture des précommandes de Vigoz n'est pas connue. Cixi précise aussi que le véhicule “sera disponible uniquement par abonnement” et que le prix de ce dernier n'est pas encore fixé. Conduire le Vigoz en France nécessitera le permis B. La voiture est homologué pour emprunter les autoroutes.