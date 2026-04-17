La moto électrique la plus avancée du monde est refroidie par… un vulgaire ventilateur de PC

La Verge TS Pro Gen2 vient de dévoiler les secrets de sa batterie à état solide. Cette moto se recharge de 10 à 80 % en 11 minutes et affiche un taux de charge impressionnant. Mais c'est son système de refroidissement qui va vous surprendre.

verge ts pro gen2

La batterie à état solide est depuis des années le Graal de l'électrique. Elle promet une densité énergétique supérieure, une recharge ultra rapide et une meilleure sécurité que les cellules lithium-ion classiques. Toyota, CATL et Samsung la cherchent depuis des années sans parvenir à la commercialiser. Il y a quelques semaines, Donut Lab, la startup finlandaise affirmait avoir conçu une cellule de 400 Wh/kg rechargeable en 5 minutes, sans lithium ni métaux rares.

La Verge TS Pro Gen2 est la concrétisation de ces promesses. Ville Piippo, cofondateur et directeur technique de Donut Lab, a publié une vidéo sur la chaîne YouTube de la startup. Il y détaille pour la première fois la configuration exacte de la batterie. La version standard embarque 192 cellules de 94 Wh chacune, pour une capacité nominale de 18 kWh. La capacité maximale atteint environ 20 kWh.

Le système de refroidissement de la Verge TS Pro Gen2 emprunte une solution venue des PC

Selon Donut Lab, la batterie est organisée en quatre modules superposés. Des plaques de transfert thermique séparent chaque couche de cellules. Pour dissiper la chaleur, la startup a opté pour des dissipateurs thermiques associés à de petits ventilateurs. Ces derniers sont identiques à ceux que l'on trouve sur les processeurs de PC. La moto ne laisse pas de place pour un refroidissement liquide, ce qui explique ce choix surprenant.

Ce système aérien n'empêche pas la Verge TS Pro Gen2 d'afficher des performances de charge remarquables. La moto atteint une puissance maximale de 100 kW sur borne rapide. Elle passe de 10 à 80 % en 11 minutes. Le passage de 10 à 90 % prend moins de 15 minutes. Son taux de charge dépasse 5C, alors que la plupart des véhicules électriques restent sous les 4C. En comparaison, les meilleures voitures électriques du marché atteignent rarement ce niveau. Avec un refroidissement liquide dans un véhicule plus grand, Donut Lab estime que sa cellule pourrait aller bien au-delà.

La Verge TS Pro Gen2 serait ainsi la moto électrique la plus rapide à recharger du monde, selon son fabricant. La production a débuté le mois dernier. La chimie exacte des cellules reste secrète, et aucun test indépendant n'a encore été publié.


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