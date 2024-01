Soldes Rue du Commerce : profitez des meilleures offres de l’hiver

Rue du Commerce fait ses soldes d'hiver jusqu'au 6 février 2023. Comme d'habitude, de nombreux produits high-tech y sont proposés au meilleur prix du web. De quoi profiter de réductions s'élevant parfois à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros selon les produits.

Dans cet article, nous avons rassemblé pour vois les meilleures offres à saisir sur les produits high-tech dans le cadre des soldes Rue du Commerce. Nous y avons identifié plusieurs offres intéressantes sur les TV, les objets connectés ou encore sur le rayon informatique dont l'enseigne est spécialiste.

Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos autres sélections des soldes d'hiver. Notamment sur Amazon, Boulanger, Cdiscount ou encore Fnac/Darty.

Les meilleures offres des soldes Rue du Commerce

VOIR PLUS D'OFFRES SUR RUE DU COMMERCE

TV LG OLED C3 de 55 Pouces à 1199 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'une des TV OLED les plus populaires du marché, si ce n'est le plus populaire. La LG OLED C3 de 2023 est à son meilleur prix sur Rue du Commerce grâce à une réduction de pas moins de 600 €. Ce modèle est en effet vendu dernièrement à 1799 € sur le site officiel de LG et chez la plupart des revendeurs.

Mais c'est sans compter que le prix de référence a baissé ces dernières semaines sachant que la LG OLED C3 de 55 pouces avait été lancée l'année dernière à 2099 €. Cela fait donc une baisse de prix 900 € par rapport au prix de lancement.

PC portable gamer HP Victus 16 avec RTX 4060 à 899 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez un PC portable gaming performant, ce bon plan sur le HP Victus 16 est une aubaine pendant les soldes Rue du Commerce de l'hiver. Au lieu de 1299 €, le modèle est vendu 899 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 400 €. Pour ce prix, c'est un ordinateur portable équilibré dans tous les domaines et surtout assez solide pour encaisser n'importe quel jeu récent en Full HD avec ou sans le Ray Tracing.

Cette solidité, il le doit à son couple de CPU Ryzen 5 7640HS (6 cœurs et 12 threads) et son GPU GeForce RTX 4060 avec un TDP de 120 W. Il tourne donc à pleine puissance.

Galaxy Z Flip 4 256 Go à 689 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Lancé à 1169 € dans sa version avec 256 Go de stockage, le Galaxy 2 Flip 4 est désormais disponible presque à moitié prix. Dans le cadre des soldes d'hiver sur Rue du Commerce, vous pouvez donc l'acheter à 679 €. C'est le meilleur prix actuel pour le smartphone pliable de Samsung, hors marketplace.

Pour rappel, ce smartphone dispose de deux écrans : une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces comme écran principal et un écran secondaire de 1,9 pouce quand il est fermé. Sous le capot, on retrouve la puce haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage pour le modèle en promo dans le cadre des soldes Rue du Commerce. N'hésitez pas à consulter notre test complet du Galaxy Z Flip 4 pour tout savoir du smartphone.