Moulinex Companion XL : grosse chute de prix sur le lot de 2 robots cuiseurs

Le Moulinex Companion XL est à l'honneur chez Darty. En prévision de la fête des mères et de la fête des pères, le site e-commerce effectue une grosse chute de prix sur l'achat d'un lot de deux robots cuiseurs de la marque française.

Les prochaines fête des mères et fête des pères auront respectivement lieu les 26 mai et 16 juin 2024 en France. À cette occasion, l'enseigne Darty propose une belle réduction de prix sur l'acquisition de 2 robots cuiseurs Moulinex Companion XL.

Jusqu'au 14 juin prochain inclus, les deux robots de cuisine (référence HF80DB10) sont à 600,98 euros au lieu de 1 199,98 euros. Pour bénéficier de ce tarif réduit, il suffit d'ajouter les deux articles au panier et la remise de près de 50 % se fait automatiquement.

Fourni avec une spatule, un couteau hachoir, un couteau pétrin/concasseur, un batteur, un mélangeur et un panier vapeur en inox, le Companion XL de Moulinex est un robot cuiseur multifonction qui dispose d'un écran, d'une puissance de 1550 W, de 12 vitesses, et de programmes automatiques pour différentes préparations culinaires. L'appareil offre aussi un mode manuel avec des réglages personnalisés pour le temps, la température et la vitesse, ainsi que des fonctionnalités Pulse et Turbo. On retrouve également trois fonctionnalités (arrêt automatique, minuterie et recettes préprogrammées), une capacité du bol de 4,5 litres, une plage de températures allant de 30 à 150 degrés ou bien encore plusieurs modes de cuisson. Pour terminer, le robot cuiseur Moulinex est compatible avec le lave-vaisselle et affiche des dimensions de 31 cm x 32 cm x 35 cm.