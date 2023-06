Une semaine avant le coup d'envoi des soldes d'été 2023, Cdiscount propose une belle offre à saisir sur l'achat d'un PC portable de 16 pouces. Avant l'événement commercial en France, le site e-commerce français suggère l'Acer Swift Edge à exactement 749,99 euros grâce à un coupon de réduction.

Il ne reste plus qu'une semaine avant le début des soldes d'été 2023. À quelques jours de l'événement, Cdiscount propose déjà quelques offres promotionnelles intéressantes, exclusivement réservées aux membres du programme CDAV.

Dans le rayon dédié à l'informatique, on peut trouver le PC portable Acer Swift Edge SFA16-41-R6KC au prix de 799,99 euros au lieu de 1149,99 euros. Pour les membres CDAV, le tarif du laptop passe à 749,99 euros grâce à la saisie du code 50D499CD qui donne droit à 50 euros de remise lors de l'étape de la commande.

Idéal pour un usage de type Bureautique, le Swift Edge d'Acer est doté d'un écran OLED 4K de 16 pouces avec une définition de 3840 x 2400 pixels, d'un processeur AMD Ryzen 5 6600U, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un SSD M.2 de 512 Go, du système d'exploitation Windows 11 Home et d'une carte graphique AMD Radeon 660M. On retrouve aussi le Bluetooth 5.2, le Wifi 6E, un port HDMI, deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN (RJ-45) et une prise combo casque/microphone.