Besoin d'un SSD portable avec une grosse capacité de stockage ? C'est possible grâce à ce bon plan Amazon où le SanDisk Extreme Pro de 2To fait l'objet d'une jolie chute de prix. Une offre intéressante à saisir dès maintenant !

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée qu'Amazon vous permet de vous procurer un SSD portable de la marque SanDisk à prix très réduit.

Affiché aux alentours des 325 euros au début du mois de juin, le SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 2To voit son tarif chuter à exactement 199,99 euros ; soit une belle économie de 125 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Disponible dans un coloris noir, le modèle Extreme Pro du SSD portable signé SanDisk a la particularité de disposer de vitesses de lecture et d'écriture qui avoisinent les 2000 Mo/s. Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac, le SSD de type NVMe est résistant aux chocs, à l'eau et à la poussière grâce à la norme d'étanchéité IP55. Enfin, le SanDisk Extreme Pro affiche des dimensions de 10 x 58 x 111 millimètres et embarque une interface USB 2.0/3.0.

