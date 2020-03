Le PC portable Acer Aspire 3, avec écran 15,6 pouces Full HD et SSD, à seulement 469,99 €

Cette vente flash de Darty vous permet de bĂ©nĂ©ficier d’un bon prix sur ce PC portable Acer d’entrĂ©e de gamme, mais dotĂ© d’un Ă©quipement satisfaisant pour les tâches quotidiennes. Il est en effet proposĂ© avec une rĂ©duction de 21 %, ce qui fait passer son prix de 599,99 € Ă 469,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Cet Aspire 3 d’Acer est un ordinateur portable qui dispose pourtant de composants suffisamment performants pour rĂ©pondre aux besoins bureautiques et multimĂ©dia de tous les jours : lire ses mails, consulter le Web et les rĂ©seaux sociaux, regarder des photos et des vidĂ©os, utiliser un traitement de texte ou un tableur, etc. Seuls les jeux ne peuvent fonctionner dans de bonnes conditions. Le confort d’utilisation est assurĂ© par un Ă©cran de 15,6 pouces de diagonale, qui supporte une dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

Parmi les composants internes, on trouve un processeur AMD Ryzen 5 3500U, un modèle Ă quatre coeurs cadencĂ©s Ă 2,1/3,7 GHz. Ce dernier es associĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire et Ă un SSD de 256 Go (il est possible d’ajouter un disque dur traditionnel pour stocker un grand nombre de fichiers et d’applications). L’ensemble offre donc une bonne rĂ©activitĂ© au lancement de Windows et lors du dĂ©marrage des applications. La gestion de l’affichage est Ă la charge d’une puce graphique AMD Radeon Vega 8.

En plus des technologie Wi-Fi ac et Bluetooth 4, l’Acer Aspire 3 est Ă©quipĂ© d’une Webcam HD et de trois ports USB (dont un de type 3.1), et d’une sortie vidĂ©o HDMI. La configuration pèse seulement 1,9 Kg.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.