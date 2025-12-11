Vous en avez marre des spam ? On a trouvé la solution et elle est à -60% !

Votre boîte mail déborde de spam ? Proton Pass intègre Hide My Email, une fonction qui génère des alias automatiques pour chaque inscription. Votre vraie adresse reste secrète, le spam disparaît. On vous explique tout.

Le spam a atteint des proportions hallucinantes. En 2024, il représentait 47,3% du trafic email mondial. Un email sur deux envoyé dans le monde était indésirable. Pour l'utilisateur moyen, ça se traduit par environ 5 spams reçus chaque jour. Faites le calcul : sur une année, vous triez, supprimez ou signalez près de 1 825 emails pourris. C'est du temps perdu, une charge mentale quotidienne, et un risque permanent de manquer un message important noyé dans le flux.

Mais le vrai problème va bien au-delà de l'encombrement. Ces messages véhiculent du phishing, des malwares, des tentatives d'arnaque qui mettent en danger vos données personnelles et professionnelles. Avec 376 milliards d'emails qui circulent quotidiennement dans le monde, le volume devient ingérable. Les infrastructures de messagerie saturent, les serveurs consomment de l'énergie pour rien, et vous passez un temps fou à faire le tri. Sans compter que chaque fois que vous communiquez votre adresse email à un nouveau site, vous prenez le risque qu'elle soit revendue, piratée, ou qu'elle finisse dans une base de données de spammeurs.

Et si un alias email était la solution ?

Face à ce déluge, une approche radicale existe : ne plus jamais communiquer votre vraie adresse email. À la place, créer un alias différent pour chaque site. Si l'un d'eux est compromis, vous le supprimez sans affecter votre adresse principale. Sauf que manuellement, personne n'a envie de se prendre la tête avec ça. C'est là que Proton Pass intervient avec sa fonction Hide My Email : tout est automatisé.

Le principe est simple : vous voulez acheter sur un site e-commerce ? Vous testez une nouvelle app ? Vous vous abonnez à une newsletter ? Proton Pass génère automatiquement un alias aléatoire à votre place, du type “[email protected]”, qui redirige les messages vers votre boîte principale. Vous ne faites rien, l'alias se crée tout seul au moment de l'inscription. Vous recevez bien vos emails, mais le site ne connaît jamais votre vraie adresse.

Quand vous vous inscrivez sur un site, Proton Pass détecte automatiquement le champ email. L'extension ou l'application vous propose alors de générer un alias aléatoire en un clic. Vous validez, et l'alias remplit automatiquement le formulaire. Le site enregistre cet alias, pas votre vraie adresse. Tous les messages envoyés à cet alias arrivent dans votre boîte principale, exactement comme si on vous avait écrit directement.

Six mois plus tard, cet alias commence à recevoir du spam. Le site a peut-être revendu votre adresse, ou il s'est fait pirater. Vous ouvrez Proton Pass, vous retrouvez l'alias en question, et vous le désactivez en deux clics. Le spam s'arrête immédiatement. Votre vraie adresse email reste intacte, invisible pour les marketeurs et les spammeurs. Pas besoin de modifier quoi que ce soit sur vos autres comptes, votre adresse principale n'a jamais été exposée.

Vous pouvez même répondre aux emails reçus via un alias sans révéler votre identité. Quand vous répondez à un message transféré, votre réponse part automatiquement depuis l'alias. Le destinataire ne voit que l'alias, jamais votre vraie adresse. Et contrairement au sous-adressage classique (le “+motclé”), impossible de retrouver votre adresse réelle en supprimant un caractère. Les alias restent actifs aussi longtemps que vous le souhaitez, ce ne sont pas des adresses jetables qui expirent.

Hide My Email : bien plus qu'une simple protection anti-spam

Au-delà du blocage du spam, les alias email de Proton Pass offrent plusieurs avantages pratiques. Vous pouvez partager facilement une adresse avec plusieurs personnes : créez un alias pour un compte Netflix partagé en famille, et tous les messages arrivent dans les boîtes de chacun. Vous envoyez aussi des emails directement depuis vos alias, sans jamais dévoiler votre adresse personnelle.

Les alias ajoutent une couche de protection contre le phishing. Les hackers qui tentent de vous piéger par email n'ont accès qu'à un alias, jamais à votre vraie adresse. Et pour les entrepreneurs ou les petites entreprises, Proton Pass permet de créer des alias avec votre propre nom de domaine, comme [email protected], sans avoir besoin d'un hébergement email complet.

Comment utiliser Hide My Email au quotidien ?

L'utilisation est immédiate. Une fois Proton Pass installé (extension de navigateur ou application mobile), il détecte automatiquement les champs email dans les formulaires d'inscription. Un petit pop-up apparaît et vous propose de générer un alias. Vous cliquez, l'alias se crée et remplit le champ. C'est tout. Vous pouvez aussi créer manuellement un alias depuis l'application Proton Pass si vous préférez anticiper.

Pour gérer vos alias, rendez-vous dans l'interface de Proton Pass. Vous voyez la liste complète de vos alias, avec le site associé à chacun. Vous pouvez les désactiver, les supprimer, ou les modifier à tout moment. Si un alias reçoit du spam, vous identifiez immédiatement quel site est responsable. Deux clics suffisent pour couper les ponts.

Et bonne nouvelle ! Si vous êtes intéressé, vous pouvez en ce moment profiter de -60% de remise chez Proton Pass. Au-delà de Hide My Email, vous accédez aussi à un gestionnaire de mots de passe chiffré, un générateur de mots de passe robustes, et la possibilité de stocker vos informations bancaires en toute sécurité. L'offre est valable sur les formules payantes de Proton Pass jusqu'au 5 janvier prochain (inclus). Une bonne occasion pour essayer Hide My Email et voir si ça change vraiment votre quotidien.

La conclusion est claire : plus vous communiquez votre adresse email, plus vous vous exposez. Avec Hide My Email, vous inversez la logique : au lieu de protéger votre adresse après coup, vous évitez qu'elle soit compromise dès le départ. Chaque inscription devient réversible, chaque fuite de données devient sans conséquence pour vous. Vous gardez enfin la main sur ce qui entre dans votre boîte mail.

