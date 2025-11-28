Le pack avec la souris gaming Logitech G502 Hero et son tapis profite d’une baisse de prix record pour le Black Friday

La Logitech G502 Hero est actuellement à prix cassé pour le Black Friday. Vous pouvez vous l’offrir pour seulement 24,99€ avec son tapis. C’est un prix sacrifié pour une souris gaming avec de telles caractéristiques !

Le top départ du Black Friday est lancé. Durant quelques heures, vous pouvez faire le plein de bonnes affaires. Si vous cherchez une excellente souris gaming à prix cassé, la Logitech G502 Hero est proposée en pack avec un tapis à 24,99€ seulement alors qu’elle était affichée à 89,99 € à sa sortie.

La souris est vendue et expédiée directement par Cdiscount. Mais attention, à ce prix-là, le stock devrait rapidement disparaître. Ne passez pas à côté de cette occasion pour vous équiper de ce modèle filaire performant.

Quelles sont les caractéristiques de la souris gaming Logitech G502 Hero ?

Le look de la Logitech G502 Hero ne laisse pas indifférent. Elle adopte en effet un design très affirmé aux lignes marquées qui plaira à coup sûr aux gamers. Elle dispose d’un éclairage RVB entièrement configurable ainsi que de 11 boutons personnalisables pour s’adapter aux mieux à vos habitudes et créer des raccourcis sur mesure. Quant à elle, la molette bénéficie d'un défilement ultra-rapide double mode.

Sous le capot de cette souris filaire, on retrouve le capteur HERO 25K, l’un des plus précis de Logitech, capable d’atteindre une résolution optique de 25 600 PPP. De quoi garantir un suivi ultra-fiable, même dans les situations les plus exigeantes.

La Logitech G502 Hero est par ailleurs livrée avec cinq poids de 3,6 g que vous pouvez disposer librement pour ajuster la répartition et obtenir les sensations idéales lors de vos parties de jeu. Enfin, la connexion se fait tout simplement via un câble USB, sans configuration compliquée. On comprend facilement pourquoi la Logitech G502 Hero figure parmi les souris gaming les plus populaires au monde.